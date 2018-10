Schock für Tölle – Riss des Kreuzbandes

Hurricanes hoffen in Mainz auf Pakulat

+ Melda Tölle fällt lange aus.

Scheeßel - Die erste Befürchtung hat sich bewahrheitet: Youngster Melda Tölle steht den Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes und auch dem U18-Bundesliga-Team in dieser Saison wohl nicht mehr zur Verfügung – bei einer MRT-Untersuchung wurde ein Riss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie diagnostiziert. Die Hurricanes treten am Samstag (17.30 Uhr) somit ohne den 16-jährigen Guard beim Liga-Schlusslicht ASC Theresianum Mainz an.