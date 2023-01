Schnelligkeit des RSV zahlt sich bei Arnhold-Transfer aus

Von: Matthias Freese, Hendrik Denkmann

Teilen

Pünktlich zum Vorbereitungsstart streift sich Alexander Arnhold das Trikot des RSV erstmals über. Zuletzt trug er das Shirt des Bremer SV nur noch selten. © Denkmann

Der Rotenburger SV hat noch ein zweites Mal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und hat Alexander Arnhold vom Bremer SV verpflichtet.

Rotenburg – FC Schalke 04, Hamburger SV II und SV Werder Bremen II – so lauteten unter anderem die Gegner von Alexander Arnhold und dem Bremer SV im DFB-Pokal und der Fußball-Regionalliga in den vergangenen Monaten. Ab sofort heißen die Kontrahenten Heeslinger SC oder VfL Oldenburg. Denn: Oberligist Rotenburger SV ist nach dem Coup um Heeslingens Oliver Warnke noch mal auf dem Transfermarkt tätig geworden und hat den Aufstiegskapitän des Bremer Clubs, den Torsten Gütschow trainiert, verpflichtet. „Ich bin stolz, dass das geklappt hat und sich beide für den RSV entschieden haben“, betont Torsten Krieg-Hasch, Sportlicher Leiter des RSV

Vor der Freude stand zunächst noch die Verwunderung, verrät er: „Wir hätten nicht gedacht, dass er auf den Markt kommt.“ Schließlich sei er „jahrelang ein Führungskopf beim Bremer SV“ gewesen. In der Tat: Arnhold lief nach dem Wechsel von seinem Jugendverein, dem FC Verden 04, seit sechseinhalb Jahren für den aktuellen Regionalligisten auf. Zu den größten Spielen gehörten auch die beiden Erstrundenpartien des DFB-Pokals gegen die Bundesligisten FC Bayern München im vergangenen Jahr und Schalke in diesem, erzählt Arnhold. „Der Aufstieg im Sommer aus der Bremenliga war aber schon das größte Highlight. Das war immer mein Ziel. Wir standen zweimal vorher in der Aufstiegsrunde und haben es nicht geschafft. Gut, dass es beim dritten Mal geklappt hat.“

Nicht der „klassische Abräumer“

Bis dahin war der 29-Jährige als Kapitän gesetzt. Seither wendete sich allerdings das Blatt. Nur zwei Kurzeinsätze in der Liga und einen gegen Schalke bestritt Arnhold unter dem neuen Trainer Gütschow. „Ich war sportlich unzufrieden, dass ich keine faire Chance mehr bekommen habe“, erklärt der flexible Zentrumsspieler, der gerne den offensiveren Part übernimmt und sich nicht als „klassischen Abräumer“ sieht. Der selbstständige Vermögensberater weiß aber auch: „Ich habe die wichtigste Phase wegen meines Berufes und meiner Hochzeit verpasst. Mittlerweile gilt das als Argument aber auch nicht mehr, finde ich.“

Deshalb entschied er sich nun für eine neue Herausforderung. Dass es der RSV wurde, lag auch an Trainer Tim Ebersbach. „Der RSV war der erste Verein, der mich kontaktiert hat. Wir hatten gute Gespräche. Das Bauchgefühl hat gepasst und die Spielphilosophie stimmt mit meiner überein“, sagt Arnhold. Krieg-Hasch wiederum ergänzt selbstbewusst: „Bei uns zieht ein Stück weit die Oberliga. Die Liga zieht, das ist unser Pfund.“ Auch der sportliche Leiter lobt die „sehr guten“ Gespräche.

Warnke „pusht“ Arnhold

Ein weiterer Pluspunkt für die Wümmestädter ist auch der Standort. „Ich wohne in Verden. Das ist ein Katzensprung. Das hat natürlich auch mit reingespielt“, meint Arnhold, der bereits mit zwei seiner künftigen Teamkollegen zusammen auflief: mit Stefan Denker beim TSV Ottersberg und mit Sämi van den Berg beim Bremer SV. Rotenburgs zweiter Neuzugang Oliver Warnke wiederum habe ihn letztlich auch noch in seiner Entscheidung bestärkt. „Wir haben viel telefoniert in den letzten Wochen. Er hat mich gepusht, nach Rotenburg zu wechseln.“