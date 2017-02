Schmitz verzichtet künftig auf Klee

Rotenburg - Von Matthias Freese. Die Entscheidungen sind gefallen: Andre Schmitz geht ohne Patrick Klee, Louis Jaugstetter und Florian Tinzmann in die noch ausstehenden 13 Spiele der Fußball-Landesliga.

Dieses Votum fällte der Coach des Rotenburger SV vor dem 8:0 (4:0)-Testspielsieg am Sonnabend gegen den Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck. Zuvor hatte sich Jannis Oberbörsch bereits selbst eine studiumsbedingte Auszeit verordnet.

Sturm-Routinier Klee (kein Punktspiel-Tor in dieser Saison) erwischte es, weil die Konkurrenz in der Offensive zu groß geworden ist. „Da ist Patrick einfach hinten dran“, so Schmitz. Er hatte Klee nach dem Training am Freitag informiert. Ob dieser künftig für die ebenfalls abstiegsgefährdete Reserve in der Bezirksliga aufläuft, steht noch nicht fest. „Wir hoffen das natürlich, aber ich kann die Leute ja nicht zwingen“, meint Schmitz.

Auch für Youngster Louis Jaugstetter reichte es nicht. „Er hat sich nicht genügend zeigen können, aber die Tür ist für ihn nicht grundsätzlich zu“, urteilt der RSV-Coach. Jaugstetter spielt auch für die U 19 des JFV Rotenburg und hatte sich seinen Pass erst im Winter vom TSV Bötersen/Höperhöfen (3. Kreisklasse) geholt. Zudem beendet der mit Verletzungen kämpfende Florian Tinzmann sein Aushilfs-Gastspiel in der Landesliga. Er stellt sich aber der Zweiten zur Verfügung. Aufgrund ihres Alters sind die 17-jährigen Milan Kösling und Sebastian Czimmeck noch nicht einsetzbar. „Das sind aber wirklich gute Jungs, die auch zwei Mal die Woche bei uns mittrainieren“, erzählt Schmitz.

Gegen personell arg gehandicapte Osterholzer erzielte sein Team auf dem Kunstrasen in Bremen-Hemelingen den höchsten Sieg in der Vorbereitung. Neuzugang Alexander Garuba eröffnete mit seinem nun schon vierten Testspiel-Treffer zum 1:0 (28.). Toni Fahrner, Patrick Peter und Tobias Kirschke legten schnell zum 4:0-Pausenstand nach (30./31./34.). In der Halbzeit wechselte Schmitz gleich neun Mal – lediglich Keeper Henner Lohmann und Mirko Peter spielten komplett durch. Klejdi Jazaj mit seinem ersten Tor im RSV-Trikot, Cedrick Sackmann sowie zwei Mal Sercan Durmaz erhöhten auf 8:0 (53./54./81./84.). „Ich bin erfreut, dass wir acht Tore gemacht und keins bekommen haben. Entsprechend gut war die Stimmung beim Mannschaftsabend in Cuxhaven“, berichtete der Coach. Der letzte Test steigt Dienstag (19.30 Uhr) beim Bezirksligisten TuS Zeven. maf