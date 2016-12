Schmitz fühlt sich veräppelt

Späte Absage aus Pennigbüttel

+ Andre Schmitz ist sauer.

Rotenburg - Andre Schmitz war ohnehin verschnupft – die kurzfristige Absage der Nachholpartie in der Fußball-Landesliga beim SV Komet Pennigbüttel ließ seine Laune da noch schlechter werden. „Wir sind sehr verärgert“, meinte der Trainer des Rotenburger SV. Erst am Sonntagvormittag hatte Pennigbüttel sich zur Absage entschlossen, obwohl das Thermometer rund sieben Grad anzeigte und kein Regen prognostiziert war.

„Wir haben nur den einen Platz. Der erholt sich sonst nicht mehr“, begründete Pennigbüttels spielender Co-Trainer René Thiel. Was Schmitz so erzürnte: „Es ist die ganze Woche trocken gewesen, noch Samstag hieß es, dass wohl gespielt wird. Das hätte man besser klären können.“ Die Folge: Der RSV ging eine Woche später in die Winterpause und wird auch eine Woche früher das Training aufnehmen, denn der dritte Versuch steht am 25. Februar an. „Das fällt doch wieder aus, dann sollen sie es Ostern ansetzen. Oder am besten Pfingsten, dann haben wir 20 Grad“, fauchte Schmitz. Thiel hatte für die Verärgerung kein Verständnis und verriet: „Beim angesetzten Nachholtermin bin ich nicht dabei. Da feiere ich meinen 40.“ - maf