Schmitz fordert Zählbares

Rotenburg - Andre Schmitz wird langsam etwas ungeduldig. „Es wird Zeit, dass es endlich losgeht“, sagt der Coach des Fußball-Landesligisten Rotenburger SV. Dass seine Elf am Sonntag (15 Uhr) beim TSV Etelsen in die Rückrunde startet, ist bei den derzeitigen Witterungsverhältnissen noch fraglich.

Schmitz ist nun gefordert, seinen großen Kader bei Laune zu halten. „Immer nur zu trainieren, ist auf Dauer natürlich ermüdend. Wir wollen wieder in den Wettkampf-Rhythmus“, sagt der Trainer. „Wir wollen daher unter allen Umständen spielen.“

Für Schmitz geht es darum, den Schwung aus den guten Tests – der RSV hat in seinen acht Begegnungen sieben Siege und ein Unentschieden erreicht – mit in den Punktspielbetrieb zu nehmen. „Trotz des guten Abschneidens in den Freundschaftsspielen sieht die Tabelle immer noch genauso aus. Wir haben noch keine Punkte gesammelt. Jetzt muss etwas Zählbares her“, fordert der Trainer. Sollte in Etelsen gespielt werden, muss der RSV ohne Tim Ebersbach (Gelb-Rot-Sperre) sowie Timo Kanigowski (Gelb-Sperre) auskommen. „Sonst kann ich aber aus dem Vollen schöpfen. Wir haben eine gute Mannschaft zusammen“, so Schmitz.

ml