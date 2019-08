Schmidt besiegelt das Aus der Hoffmann-Elf – 3:5

Bothel – Am Ende hat den U 16-Fußballern des JFV Wiedau Bothel in der ersten Runde des Bezirkspokals das nötige Quäntchen gefehlt. Dennoch war Trainer Thorsten Hoffmann nach der 3:5 (1:3)-Heimniederlage gegen den favorisierten JFV Aller-Weser ziemlich stolz auf sein Team. „In der zweiten Halbzeit haben wir sie am Rande gehabt. Für uns war das eine Riesenerfahrung“, fasste der Coach zusammen.

Die Gastgeber starteten gut in die Partie und gingen durch Patrick Baden, der Keeper Finn Boyer umkurvte, mit 1:0 in Führung (9.). Dann war es aber erst einmal vorbei mit der Wiedauer Herrlichkeit. „Wir hatten zuviel Respekt“, monierte Hoffmann. Angetrieben vom überragenden Lasse Schmidt, der an allen Treffern der Gäste beteiligt war, drehte Aller-Weser durch Jakob Denzer (19.), Tim Seidel (20.) sowie Tobias Deblitz (24.) die Partie auf 3:1.

Nach einer feurigen Halbzeitansprache ihres Übungsleiters biss sich die Hoffmann-Elf wieder zurück in die Partie. Jan-Ole Bethke sah, dass Schlussmann Baden etwas zu weit vor seinem Kasten postiert war und verkürzten per gewieftem Heber auf 2:3 (44.). Die Gäste reagierten darauf in Person von Schmidt, der zum vermeintlich vorentscheidenden 4:2 einschoss (63.). Doch nach nach einem Foulspiel an Niklas Peters gab es einen Foulelfmeter, den Bennett Baumbach sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit verwandelte (74.).

Wiedau Bothel setzte nun alles auf eine Karte und ging volles Risiko. Wiederum war es aber der nicht in den Griff zu bekommende Schmidt, der nach einem Konter die 3:5-Niederlage der Gastgeber besiegelte (80.+5). ntr