Luka Bruns: „Das ist ein Schlüsselspiel“

Rotenburg - Seit Jahren garantiert Luka Bruns den Verbandsliga-Handballern des TuS Rotenburg Tore. In dieser Saison hatte der 22-jährige aber einen Durchhänger und traf seltener als in den Spielzeiten zuvor. Pünktlich vor dem Topspiel beim Zweiten HSG Barnstorf/Diepholz II ist er aber zurück in seiner Bestform. Bei der jüngsten 27:30-Niederlage gegen die SG Neuenhaus/Uelsen netzte der Rechtsaußen elf Mal ein.

Am vergangenen Wochenende in Neuenhaus lief es für Sie persönlich mit elf Treffern super. Warum konnten Sie dennoch die Niederlage nicht verhindern?

Luka Bruns: Uns hat in den letzten fünf Minuten das Quäntchen Glück gefehlt, das man manchmal auswärts benötigt. Außerdem haben wir in dem Hexenkessel etwas zu viele Möglichkeiten liegen gelassen.

Sie haben in dieser Saison mit 56 Toren längst noch nicht so viel Treffer erzielt, wie in den Spielzeiten zuvor. Liegt es am System oder waren Sie noch nicht in Ihrer Topform?

Bruns: Das liegt daran, dass ich ein längeres Leistungstief hatte. Das hat jeder Spieler einmal und das war auch bei mir der Fall. Jetzt nähere ich mich aber wieder rechtzeitig meiner Bestform.

Welchen Anteil hat Ihr Trainer Nils Muche am guten Abschneiden der Mannschaft?

Bruns: Sicherlich einen großen. Auch die gute Stimmung in der Mannschaft ist sein Verdienst. Wir müssen zwar nach seiner Pfeife tanzen, doch er hält uns auch den Rücken frei, wenn es einmal nicht so gut läuft. „Mulle“ passt einfach zu uns.

Heute könnte die Tabellenführung mit einer Niederlage in Diepholz vorrübergehend weg sein. Wird es also noch einmal richtig eng mit dem angepeilten Oberliga-Aufstieg?

Bruns: Das wird natürlich ein Schlüsselspiel für uns werden. Gewinnen wir, ist es ein großer Schritt in Richtung Aufstieg, verlieren wir, könnte es noch einmal knapp werden. Der Trainer hat sich taktisch etwas einfallen lassen. Wir werden am Sonnabend optimal auf den Gegner eingestellt sein. Ich glaube auch, dass uns Diepholz ganz gut liegt.

Werden Sie auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des TuS Rotenburg überstreifen, sollte es nichts mit der Oberliga werden?

Bruns: Das ist für mich gar kein Thema. Natürlich spiele ich auch in der nächsten Saison weiter in Rotenburg – und zwar ohne Wenn und Aber.

jho