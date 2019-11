Der schleichende K.o.

Hurricanes geben Führung in Opladen noch aus der Hand

+ Kapitänin Pia Mankertz versuchte wieder alles, um ihr Team in Opladen zum Erfolg zu führen, doch genügten ihre 17 Punkte dieses Mal nicht. Foto: Freese

Scheeßel – Auch wenn Christian Greve einige Minuten nach Spielende emotional schon wieder runtergekommen war – aus seiner Enttäuschung machte der Coach keinen Hehl. Als „sehr bitter“ bezeichnete er die 69:70 (43:34)-Niederlage der Zweitliga-Basketballerinnen der BG ‘89 Avides Hurricanes beim BBZ Opladen. Damit verpasste das Team den dritten Sieg am Stück und vergab vorerst die Chance, sich in der oberen Region der Tabelle festzusetzen. „Am Ende waren es Kleinigkeiten, weil sich jede Spielerin irgendwann vermeidbare Fehler geleistet hat. Das hat in der Summe dazu geführt, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit noch verloren haben“, meinte Greve.