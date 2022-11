Schinkel hat doch „noch Lust“ und feiert ihr Comeback

+ © Freese Auch wenn Gergana Georgieva (Mitte) sich in den Weg stellt, findet Janina Schinkel (l.) die Lücke für den Pass. © Freese

Janina Schinkel ist zurück bei den Zweitliga-Basketballerinnen. Nach ihrem Comeback erklärte die Flügelspielerin die Beweggründe ihres Wiedereinstiegs.

Scheeßel – Das neue Trikot kam nicht mehr rechtzeitig zum Spiel an. Also lief Janina Schinkel bei ihrem Comeback für die Zweitliga-Basketballerinnen der Avides Hurricanes unter falschem Namen auf: Auf dem Rücken trug sie die Nummer 18, „Schischkov“ stand darunter. Es war das Shirt der derzeit am Kreuzband verletzten Mitspielerin. Ihren Wiedereinstieg hatte sich Schinkel dabei ein wenig anders vorgestellt. „Ich muss ehrlich sagen, die Niederlage tut schon weh. Aber wir haben am Anfang nicht gut als Team gespielt – das tut viel mehr weh und ist traurig, weil ich weiß, dass wir es besser können“, meinte die 23-Jährige nach dem 53:57 gegen die Falcons Bad Homburg.

Fast acht Monate war sie weg und hatte sich nach der vergangenen Saison eine Auszeit vom Basketball verordnet. „Inzwischen habe ich meinen Bachelor abgeschlossen – da hätte ich es mental nicht geschafft“, erzählt die Guard- und Flügelspielerin, die in Bremen wohnt und inzwischen auch arbeitet. „Ich habe festgestellt, dass mir nach der Arbeit langweilig ist und dass ich eigentlich noch Lust habe.“ Also fragte sie bei Coach Christian Greve – der sie einige Wochen zuvor schon für die zweite Mannschaft gewonnen hatte – an. Die Antwort war klar.

„Das muss man jetzt analysieren“

Für Schinkel geht es nun darum, „erst mal richtig basketballfit zu werden. Vom Kopf her sind es schon 100 Prozent, weil ich Bock habe. Körperlich sind es vielleicht 70 Prozent. Aber ich merke in jedem Training, dass es aufwärts geht“, sagt die aus Halle stammende Projektmanagerin, die es zum Training „definitiv zweimal die Woche, manchmal auch dreimal“ schafft.

Bei ihrem Comeback brachte Greve sie erstmals in der letzten Minute des ersten Viertels, am Ende standen für Schinkel knapp neuneinhalb Minuten und zwei Punkte (das 41:44) in der Statistik. Für den Sieg sollte es nicht reichen. „Das muss man jetzt analysieren – und dann auch abhaken“, meint sie.