Schiedsrichter im Handball: Auf Regionsebene drückt der Schuh

Von: Hendrik Denkmann

Zwar sinkt auch in der Oberliga die Anzahl der Schiedsrichter, Spiele mit Beteiligung des TuS Rotenburg – wie in dem Fall gegen Oldenburg – werden in dieser Klasse aber ausnahmslos besetzt. Die Probleme befinden sich vor allem auf Regionsebene. © Denkmann

Immer häufiger fallen Handballspiele aufgrund des Schiedsrichtermangels aus. Besonders stark ist das Problem in der Regionsoberliga.

Rotenburg – Der Schiedsrichtermangel ist auch im Handball seit Längerem ein Thema. Kürzlich bekam der TuS Rotenburg diesen an einem Wochenende gleich doppelt zu spüren. Sowohl das Vereinsderby in der Herren-Regionsoberliga zwischen der Zweiten und der Dritten als auch die Partie der ersten Damen gegen die HSG Stuhr wurden abgesagt. Selbst kämpft der Verein ebenso, um neue Unparteiische anzuwerben und das vorgegebene Soll zu erreichen. „Der Nachwuchs ist eines der großen Probleme. Wir steuern da auf einen Eisberg zu“, warnt Frank Höger, Schiedsrichterwart der Wümmestädter.

Es gibt zwei Rechnungen, die abhängig von den jeweiligen Spielklassen sind: Bei den Erwachsenen müssen die Vereine ab der Regionsoberliga ein Kontingent an Referees pro Mannschaft melden, ebenso für C- bis A-Jugend-Teams auf Verbandsebene. In der Herren-Oberliga sind dies 1,5 Schiedsrichter, in allen anderen Klassen zwei. Stellt ein Verein nicht genügend Schiedsrichter, kostet ihn dies auf Regionsebene 400 Euro für jedes fehlende Gespann, auf Verbandsebene pro Person 50 bis 250 Euro. Für den TuS Rotenburg pfeifen in dieser Saison sechs Schiedsrichter. Das Soll liegt jedoch bei zehn, woraus sich eine Strafe in Höhe von rund 1 000 Euro ergibt. Dazu addiert wird noch ein mittelstelliger dreistelliger Betrag für vier unbesetzte Stellen beim JH Wümme. Nicht anders sieht es beim Kreisrivalen TV Sottrum aus. Sechs Schiedsrichter müsste der Verein melden, nur die Hälfte erreicht er.

„Momentan liegen wir genau im Soll“

Eine zweite Rechnung umfasst im Erwachsenenbereich die Klassen unterhalb der Regionsoberliga. Im Juniorenbereich sind dies wiederum die Ligen unterhalb der Landesliga. Dort gilt die sogenannte Vereinsansetzung. Heißt: Tragen die Mannschaften eines Clubs in den genannten Klassen beispielsweise zehn Heimspiele aus, muss er dieselbe Anzahl an Partien über die Saison hinweg mit seinen Schiedsrichtern besetzen. „Wir müssen als JH Wümme für die Region insgesamt 15 Spiele abdecken bis zum Saisonende. Davon haben wir per 13. Februar bereits 14 erfüllt“, verrät Höger. Pfeift ein Verein weniger Partien als gefordert, kostet dies 40 Euro pro Spiel. Übertrifft er das Soll, erhält der Verein wiederum denselben Betrag pro Spiel. „Das werden wir erreichen“, weiß der Schiedsrichterwart der Wümmestädter. Da keine Mannschaft des TuS Rotenburg unterhalb der Regionsoberliga spielt, gilt eine Vorgabe von null Spielen. „Da wir aber schon drei gepfiffen haben, haben wir bereits einen Überschuss von 120 Euro erwirtschaftet und werden bis Ende der Saison diesen noch steigern.“ Malte Skusa, Högers Pendant beim TV Sottrum, sagt für seinen Verein: „Momentan liegen wir genau im Soll.“

Folglich zeigt sich, dass die Probleme für die Besetzung in der Regionsliga abwärts aktuell nur selten Probleme verursachen. Auch in den höheren Klassen auf Verbandsebene drückt der Schuh trotz einer rückläufigen Anzahl an Schiedsrichtern nicht so sehr wie beim Sorgenkind der Regionsoberliga. „Dort ist es unheimlich schwer, noch Gespanne zu finden“, erklärt Michael Rethorn, stellvertretender Schiedsrichterwart der Handball-Region Mitte Niedersachsen. Die Folge ist eine Vielzahl an Spielabsagen wie die beiden mit Rotenburger Beteiligung. „Gerade jetzt zum Ende der Saison wurden die Spiele unter der Woche nachgeholt, weil am Wochenende keine Schiedsrichter zur Verfügung stehen.“ Maßnahmen für eine verbesserte Lage gibt es kaum. „Eine Option wäre, Spiele ausfallen zu lassen, um den Spielern zu zeigen, dass es ohne Schiedsrichter nicht geht. Manche Vereine belohnen ihre Leute mit einem Extraobolus“, nennt Rethorn zwei Ideen. Weitere Absagen scheinen also vorprogrammiert zu sein.