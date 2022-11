Schiedsrichter beim 4:2 im Kreisliga-Hit in der Kritik

Von: Matthias Freese

Teilen

Als Achter ging Daniel Moderau (r.) – hier gegen Hannes Dauber (l.) und Dominik Koszuta – zwar leer aus, trotzdem setzte er einige Akzente, gerade offensiv. © Freese

Die SG Unterstedt hat das Top-Spiel der Kreisliga gegen Bremervörde gewonnen. Im Fokus standen allerdings einige Entscheidungen des Schiedsrichters.

Unterstedt – Wenn während der Partie und noch nach dem Abpfiff der Schiedsrichter für mehr Gesprächsstoff sorgt als das Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga selbst, dann muss etwas schiefgelaufen sein. Volker Becker (TSV Basdahl/Volkmarst) hatte jedenfalls dafür gesorgt, dass der Spitzenreiter und Gastgeber SG Unterstedt mit 3:0 in Führung ging, ehe der Referee den Bremervörder SC zurück ins Match holte. Am Ende siegten die ungeschlagenen Unterstedter mit 4:2 (3:1) und bauten ihren Vorsprung auf die Verfolger auf sechs Punkte aus. Kapitän Florian Liszkowski fasste zusammen, was viele Beteiligte nach dem Spiel mit drei umstrittenen Strafstößen und schwer nachvollziehbaren Entscheidungen dachten: „Das ist ja nicht normal.“

Die leichteste Aufgabe hatte Wolfgang Pesch, als Bremervörde bei einem Freistoß mit elf Mann nach vorne gerückt war und der eingewechselte Stürmer in der fünften Minute der Nachspielzeit nur noch aufs leere Tor zulaufen und einschieben musste – 4:2. Damit endete vor rund 120 Zuschauern eine turbulente Partie, die angesichts ihrer Bedeutung ziemlich fair verlief.

Die Entscheidung ist gefallen: Torschütze Wolfgang Pesch bejubelt mit Tim Schlifelner, Simon Willenbrock und Theo Kettenburg (v.r.) sein 4:2. © -

Die Hektik brachte der Unparteiische rein, der am Ende wegen einiger Kommentare von außen sogar mit Abbruch drohte, wie Liszkowski verriet. Gab es am Unterstedter 1:0 – Bastian Rose drückte eine feine Vorarbeit von Jan Friesen über die Linie (26.) – nichts zu deuteln, sorgte das 2:0 für Erregung bei den Gästen. Rose soll im Abseits gestanden haben, ehe er den Torschützen Friesen bediente (30.). Keiner der 22 Protagonisten auf dem Feld wusste drei Minuten später, warum Becker plötzlich Elfmeter pfiff. Nisar Atris schritt zum Punkt und verwandelte. Und draußen fragte Bremervördes Coach Tobias Wilkens: „Der weiß schon, dass er ein Top-Spiel pfeift?“ Ähnlich überraschend und kurios der Elfmeterpfiff unmittelbar vor der Pause, als ein hoher Ball in den Strafraum der Gastgeber segelte und wieder alle rätselten. Toni Fahrner verkürzte für die Bremervörder auf 1:3. „Von den vier Toren in der ersten Halbzeit ist eigentlich nur eins regulär“, merkte Wilkens an.

Unterstedts Kapitän Florian Liszkowski (l.) musste zweimal bei Schiedsrichter Volker Becker antreten, weil von außen Sprüche kamen. © Freese

Doch damit noch lange nicht genug der Aufreger. Fahrner erzielte auch das 2:3 per Strafstoß (69.), weil der Schiedsrichter ein Handspiel von Atris gesehen haben wollte. „Ich werde angeköpft und nehme den Ball mit der Brust mit“, versicherte Unterstedts stark aufspielender Sechser. Eine klare Rote Karte hatte Becker zuvor in der 62. Minute stecken lassen, obwohl Hannes Dauber als letzter Mann den durchbrechenden Jan Friesen von den Beinen geholt hatte – es gab Gelb. Und auch, als Keeper Hannes Glandorf an der Strafraumgrenze Daniel Moderau unfair vom Ball trennte, blieb es bei Gelb (72.). „Beim ersten Mal muss er Rot geben, beim zweiten nicht“, legte sich Wilkens fest. „Schade, dass das so ein Thema ist. Das sagt nach so einem Spiel viel aus“, meinte auch Unterstedts Trainer Patrick Werna, während sein Kompagnon Fabian Knappik zu den Entscheidungen „überhaupt keinen Kommentar verlieren“ wollte. Zum Spiel an sich schon: „Trotz der zwei Gegentore waren wir hinten sattelfest. Die Intensität war gut, gerade in der ersten Halbzeit haben wir es gut hingekriegt, das Zentrum von Bremervörde zuzustellen“, meinte er.

Da ist er drin: Bastian Rose (l.) drückt den Ball über die Linie, Luc Eymers (r.) und Torben Bredehöft sind zu spät. © Freese

Sein Kollege aus dem Nordkreis haderte verständlicherweise: „Ich will nicht sagen, dass es unverdient ist, aber wir haben uns nicht unterkriegen lassen. Unterm Strich wäre ein Unentschieden gerecht gewesen“, sagte er. Die Gäste hatten kurzfristig noch Meikel Klee aufgrund von Achillessehnenproblemen aus der Startelf streichen müssen und dafür Altherrenaushilfe Dominik Koszuta in die Abwehr beordert. Doch auch die Unterstedter versuchten etwas Neues – und zwar Daniel Moderau und Leon Linke als Doppel-Acht hinter den Stürmern Rose und Friesen. „In der Konstellation mit einem Sechser und zwei Achtern haben wir das erste Mal gespielt. Das ist ganz gut aufgegangen“, fand Knappik. Nur die Chancenverwertung war nicht optimal, weshalb der auf der linken Seite agierende Vincent Wuttke anmerkte: „Der Schiedsrichter kann pfeifen, wie er will, wenn wir in der ersten Halbzeit einen von unseren Kontern zu Ende spielen, ist das Ding schon durch – so selbstkritisch sollten wir sein.“

Sollte Unterstedt aber auch noch das Nachholspiel gegen den MTV Hesedorf nächsten Sonntag gewinnen, würde der Vorsprung bereits neun Punkte betragen. Trotzdem bleibt Knappik vorsichtig und warnt: „Die Rückrunde ist noch lang genug. Die Gelegenheiten zu stolpern werden noch kommen.“