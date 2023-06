Scheeßel und Horstedt auf letztem Drücker in der Relegation

Von: Mareike Ludwig

Mit dem Überraschungssieg gegen Tom Brandt (M.) und dessen Rüspeler retten sich Hendrik Majchrzak (l.) und Jonas Moret mit ihrer SG Horstedt/Mulmshorn in die Abstiegsrelegation. © Freese

Der letzte Spieltag in der 1. Kreisklasse bot noch einmal reichlich Überraschungen. Unter anderem rutschte Bartelsdorf auf den direkten Abstiegsplatz.

Rotenburg – So dicht liegen Jubel und Trauer manchmal beieinander. Während der FC Nordheide durch den 7:1-Heimerfolg gegen den Bartelsdorfer SV die Meisterschaft in der 1. Fußball-Kreisklasse Süd endgültig perfekt machte, standen die Gäste als direkter Absteiger fest. Die SG Horstedt/Mulmshorn kletterte dank des 3:2-Heimsieges gegen den FC Rüspel/Weertzen am letzten Spieltag noch auf den Abstiegsrelegationsplatz. Dadurch gab es auch oben in der Tabelle noch einen Wechsel, denn durch Rüspels Niederlage und den eigenen 3:0-Sieg gegen den TuS Fintel spielt nun der SV RW Scheeßel als Zweiter um den Kreisliga-Aufstieg.

SV RW Scheeßel - TuS Fintel 3:0 (1:0). Scheeßels Spielertrainer Eric Staats sah einen „souveränen Sieg“, den Jan Garbers (15.), Florian Klee (55.) und Jan Loos (70.) herausschossen. „Nun gehen wir mit Selbstbewusstsein in die Relegation“, erklärte der Coach, dessen Team seine Serie auf 16 Punktspiele ohne Niederlage ausbaute und dadurch in der Liga seit siebeneinhalb Monaten keine Niederlage mehr kassiert hat.

FC Nordheide - Bartelsdorfer SV 7:1 (4:0). Da war für die Gäste nichts zu holen, wodurch sie auf den letzten Platz abrutschten und den Gang in die 2. Kreisklasse antreten müssen. „Natürlich ist es bitter, dass wir als Absteiger bei der Meisterfeier zuschauen mussten. Nordheide war total dominierend, wir hatten keine Chance“, fand Bartelsdorfs Betreuer Andreas Matz. Das Ehrentor schoss Christoph Wahlers (65.). Für den künftigen Kreisligisten trafen Dirk Haller (16.), Tim Kypta (25.), Christopher Mönkehues (33./41./66.), Jannis Steenbock per Eigentor (51.) und Jannes Wilkens (85.).

Stripling überragt bei Horstedts Sieg

SG Horstedt/Mulmshorn - FC Rüspel/Weertzen 3:2 (2:1). Die Gastgeber haben „viel investiert“, wie Coach Alexander Hartwig fand. Durch den Erfolg schaffte es die Spielgemeinschaft doch noch, die Bartelsdorfer hinter sich zu lassen und in die Abstiegsrelegation einzuziehen. „Der Sieg hat uns Selbstvertrauen gegeben“, zeigt sich Hartwig optimistisch. Für die Treffer waren Jonas Moret (10.) und Florian Möhle (22./73.) zuständig. Rüspels Tore erzielten Christoph Albers (25.) und Robin Willert (90.). Bester Akteur war Horstedts Keeper Alexander Stripling, der vor der Halbzeit auch einen Strafstoß parierte.

MTV Jeddingen - FC Walsede 4:0 (0:0). Die Jeddinger haben es aus eigener Kraft geschafft, die Klasse zu halten. Lange Zeit sah es während der Saison ziemlich schlecht für das Team aus, doch durch den Sieg steht die Elf von Coach Michel Heinze zwei Zähler über dem Strich. „Wir sind weiterhin dabei“, freute sich Heinze. Den Sieg schossen Leon Müller (60./84.), Jan Vollmer (65.) und Berete Ibrahim /75.) heraus.

Hemslingen klettert noch auf Platz fünf

SG Schwitschen/Wittorf - SG Westerholz/Hetzwege 4:2 (2:0). Schwitschens Coach Peter Norden sah „das beste Saisonspiel“ seiner Mannschaft. Er freute sich über die tolle Einstellung. Torben Möller per Strafstoß (25.), Malte Früchtenicht (35.), Marius Müller (46.) und Timo Schmolke (55.) waren die Torschützen. Für die Gäste waren nur Claas Riebesell (75.) und Arne Behrens (80.) erfolgreich.

TuS Hemslingen-Söhlingen - SG Unterstedt II 3:1 (2:0). Dank des Sieges kletterte der Aufsteiger noch auf den fünften Rang. „Ein wirklich überragender Platz, damit hat vorher niemand gerechnet“, freute sich Hemslingens Co-Trainer Kevin Bartels. Benedikt Norden (7./36.) und Alexander Westermann (86.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Momme Grewe gelang das zwischenzeitliche 1:2 für die SG Unterstedt II (59.).