Rot-Weiß Scheeßel ist zurück in der Kreisliga

Von: Manfred Krause

Die Party kann starten: Der SV Rot-Weiß Scheeßel feiert den Aufstieg. © Krause

Der SV Rot-Weiß Scheeßel hat es geschafft! Aufstieg in die Kreisliga durch ein 3:1 gegen Gnarrenburg.

Hesedorf/Gyhum – Der SV RW Scheeßel spielt wieder im Oberhaus des Kreises! Die Mannschaft aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd hat sich am Freitagabend in Hesedorf (Gyhum) im Relegationsspiel gegen den TSV Gnarrenburg aus der Nordstaffel nach einer starken Leistung mit 3:1 (2:0) durchgesetzt und steigt in die Fußball-Kreisliga auf. Doch nicht nur die Staats-Kicker gaben mächtig Gas, auch die rot-weißen Fans waren „Weltklasse“ und feierten den Aufsteiger nach dem Abpfiff mit lautstarken Gesängen.

Die Mannschaft um Kapitän Florian Klee begann vor der stattlichen Kulisse von 400 Zuschauern – gefühlt die Hälfte der Fans kamen aus Scheeßel – schwungvoll und machten Druck. Die Rot-Weißen agierten in einer 4:1:4:1 Grundordnung, in der Spielertrainer Eric Staats als Sechser spielte. Und hinter der Spitze Jan-Phillip Loos agierten Jan Garbers und Bastian Behrens als Zehner und setzten gute Offensivakzente.

„Wir wollten den Gegner sofort in der Abwehr beschäftigen und ein schnelles Tor vorlegen“, meinte Co-Trainer Mattis Leuenroth ein. Das gelang in Perfektion, denn Kapitän Klee traf nach einem Steckpass zum 1:0 (11.).

Danach war es ein agiler Bastian Behrens, der nach einem Zuspiel von Malek Yousef an Keeper Julian Saborskich scheiterte (30.). Und im Gegenzug fand Mahmoud Kanj im aufmerksamen Torhüter Sebastian Bretzke seinen Meister. In der Druckphase des Gegners ließ ein spielfreudiger Jan Garbers nach herrlicher Einzelleistung das 2:0 folgen (45.).

„Wir haben sehr gut ins Spiel gefunden und dann den Faden verloren. Und mit dem Anschlusstreffer gab es einen Nackenschlag“, betonte Klee, dessen Elf sich nach dem 1:2 durch Hussen Kenj (47.) aber schüttelte und wieder ins Spiel zurückfand.

„Wir waren zu fehlerbehaftet. Und nach vorne hat einfach der Punch gefehlt“, grantelte Gnarrenburgs Trainer Mirko Böttjer, der nach gut einer Stunde das 1:3 notierte. Nach einem Zuspiel über die Abwehr-Kette schnappte sich Matthis Lemmermann die Kugel und schloss souverän ab. In der Folgezeit lag sogar ein höheres Ergebnis in der Luft, doch Wynton Kube scheiterte nach Ecken von Staats freistehend (80./82.).

Nach dem Abpfiff ließen Fans und Spieler ihrer Freude freien Lauf. „Wir werden mit Sicherheit die ganze Nacht durchfeiern“, meinte Staats, der sich noch zum Spiel äußerte. „Wir hatten vielversprechende Umschaltmomente. Nach dem Anschlusstreffer haben wir uns schnell wieder gefangen und hatten alles unter Kontrolle.“