Scheeßel ist dank Garbers auf einem guten Weg

Von: Manfred Krause

Die klassentieferen Wilstedter um Hannes Ollinger (l.) wollten Kreisligist Scheeßel um Malek Yousef ein Bein stellen. Gelungen ist es ihnen letztlich nicht. © Krause

Der Kreisligist kämpft sich gegen Wilstedt zurück und steht nun in der zweiten Runde des Kreispokals.

Wilstedt – Der Kreisligist SV RW Scheeßel steht nach einem 6:3 (2:2)-Erfolg beim MTV Wilstedt (1. Kreisklasse Nord) in der zweiten Runde des Fußball-Kreispokals. Die Leuenroth-Elf erzielte in einem wilden und kampfbetonten Spiel eine 2:0-Führung, ließ jedoch danach gute Chancen ungenutzt und hatte im weiteren Verlauf Glück, dass man die Kurve zum Weiterkommen bekam.

Die Rot-Weißen agierten aus einer 4-2-3-1-Grundordnung von Beginn an sehr offensiv und belohnten sich mit dem 1:0 durch Jan-Phillip Loos per Abstauber (16.). Und es kam noch besser, denn Außenbahnspieler Mirko Lohmann erhöhte mit einem satten Schuss in den Winkel auf 2:0 (20.). „Nach der verdienten Führung haben wir es versäumt, das Ergebnis auszubauen“, kritisierte Coach Sebastian Bretzke und zielte auf die Hochkaräter von Loos und Bastian Behrens ab (29./33.).

Offensiv top, defensiv ausbaufähig

Das rächte sich und Sebastian Michael verkürzte per Strafstoß auf 1:2 (38.). Nach einem Ballverlust im Aufbauspiel war Keeper Tim Bullwinkel beim Klärungsversuch einen Schritt zu spät gekommen und hatte Omke Brase von den Beinen geholt. „Die Situationen gibt es einfach aus dem Spiel heraus“, nahm Bretzke seinen jungen Torhüter in Schutz.

Nach dem Anschlusstreffer verlor das Mittelfeld um die Sechser Leif Gieseke und Behrens den spielerischen Faden und lief dem Gegner hinterher. In der Folge glich Bent-Niklas Otten per Distanzschuss aus (44.). „Das war offensiv top von meiner Mannschaft, aber hinten ausbaufähig“, bemerkte Coach Mattis Leuenroth, der nach dem Seitenwechsel die eigene Führung durch Jan Garbers notierte (54.).

Lohmann und Knipp setzen den Schlusspunkt

Im weiteren Verlauf erhöhten die Gastgeber den Druck, trafen durch Bastian Benstein zum 3:3 (61.), verpassten jedoch nachzulegen. „Wir haben eine tolle Moral gezeigt und uns zurückgekämpft“, lobte Leuenroth, der sich mit dem 4:3 durch Garbers auf gutem Weg in die zweite Runde sah (80.). Ein sehenswerter Treffer: Der Zehner umdribbelte sechs Gegenspieler auf engstem Raum und schloss unhaltbar ab. Den Schlusspunkt zum 6:3 setzten Mirko Lohmann und Joel Knipp (85./87.).