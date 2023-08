Scheeßel feiert ersten Kreisliga-Sieg nach vier Jahren

+ © Denkmann Verschwunden in der Jubeltraube: Scheeßels Torschütze Dierk Dreyer (3.v.l.) wird von seinen Kollegen geherzt. © Denkmann

Dank Dierk Dreyer drehen die Gäste das Derby und schieben Bothel ans Tabellenende. Trainer Mattis Leuenroth erhofft sich nun einen Impuls.

Bothel – Das Lächeln bei Mattis Leuenroth kam das erste Mal so richtig raus, als Dierk Dreyer mit seinem Hammer das Spiel zugunsten seiner Gäste gedreht hatte (73.). Zuvor stand beim Coach des SV Rot-Weiß Scheeßel im Altkreis-Derby gegen den TuS Bothel eher zunehmend die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben, da sein Aufsteiger „Chancen für acht Spiele“ vergab, wie er es von der Seitenlinie zwischendurch kommentierte. Letztlich brachte seine Elf die Führung über die Zeit – 2:1 (0:1) –, holte die ersten Punkte und beförderte den Gegner ans Tabellenende der Fußball-Kreisliga.

Damit sammelte Scheeßel das erste Mal seit dem 3. Mai 2019 wieder einen Sieg im Oberhaus des Kreises ein. Damals hatten die Beeke-Kicker mit 3:1 beim späteren Vizemeister VfL Visselhövede gewonnen. Dennoch hatten sie am Saisonende den Gang in die 1. Kreisklasse antreten müssen. Dort hatte die erste Herren vier Spielzeiten verbracht, ehe in der vergangenen nun der Wiederaufstieg über die Relegation gelungen war. Als Leuenroth seinen Spielern vier Jahre später beim Verlassen des Platzes in Bothel von diesem Fakt erzählte, antwortete Florian Klee ihm direkt: „Und ich war dabei.“ In der Tat hatte er nicht nur auf dem Platz gestanden, der Offensivmann hatte sich auch wie Teamkollege Dreyer in die Torschützenliste eingetragen.

+ Gescheitert: Florian Klee (l.) verpasst die Führung, da Keeper Sascha Denell den Fuß ausfährt. © Denkmann

Dies gelang Klee dieses Mal allerdings nicht, wenngleich die Chancen für ihn durchaus da waren. So scheiterte er im Eins-gegen-eins an Keeper Sascha Denell, der mit dem Fuß stark parierte (16.). Es war die beste Szene in der ersten halben Stunde, in der die Scheeßeler besser im Spiel waren, den Gegner hoch pressten, sich aber wie Bothel im Aufbauspiel immer wieder einige Unsauberkeiten erlaubten. Mit der Einwechslung von Silvano Winterstein für Tim-Tjorven Dornemann kam Belebung in das Spiel der Gastgeber, fand Trainer Ralf Brockmann. Er erklärte zudem: „Wir wollten tiefer stehen, um die Schnelligkeit der Scheeßeler rauszunehmen und selbst dann Konter fahren. Daraus fällt dann ja auch das 1:0.“ Nach einer Ecke der Gäste steckte Bothels Youngster Jan-Ole Bethke den Ball gut auf Sebastian Wichern durch. Der Routinier vollendete wiederum den Konter gezielt (45.+1).

„Wir haben uns klasse wieder reingekämpft und den Druck hochgehalten“, lobte Leuenroth die Reaktion seiner jungen Mannschaft. Erst traf der auffällige Jan Garbers den Innenpfosten (47.), fünf Minuten später Bothels Verteidiger Michel Peters statt des Balls nur Klee. Den Strafstoß verwandelte Joel Knipp, wobei Denell noch dran war. Nun entwickelte sich wieder ein Spiel auf ein Tor. Sehr zum Frust des Botheler Schlussmannes, der den zwischen Aluminium und Netz eingeklemmten Ball nach Dreyers Schuss aus dem Tor holte. „Wir sind jetzt hoffentlich in der Liga angekommen“, schloss Leuenroth.