Schanowski wählt den Meinke-Weg

Von: Matthias Freese

Alles Gute für die Zukunft in der Bezirksliga wünschen Kevin Altmann (l.) und Torsten Hoops (M.) dem nach Schneverdingen wechselnden Nico Schanowski. © Freese

Der Flügelspieler des TuS Bothel wechselt in die Bezirksliga zu Schneverdingen. Ohnehin verändert sich der Kader des Kreisligisten an vielen Stellen.

Bothel – Die Verabschiedungszeremonie beim TuS Bothel dauerte nach dem letzten Saisonspiel in der Fußball-Kreisliga etwas länger. Schließlich galt es, in Christoph Meinke (35), Sven Beyer (36) und Torsten Hoops (36) drei langgediente Leistungsträger gebührend in den „Ruhestand“ zu schicken. Und auch Coach Dennis Schlifelner (34) erhielt sein Abschiedspräsent. Dass jedoch Nico Schanowski die Grün-Weißen verlassen würde, war bis dahin ein gut gehütetes Geheimnis geblieben. Der torgefährliche linke Flügelspieler wechselt in die Bezirksliga zum TV Jahn Schneverdingen, wie er verriet.

Im letzten Spiel noch einmal im Einsatz: Sven Beyer (l.) bei der Verabschiedung. © Freese

„Ich war da zweimal beim Training – die haben gesagt, dass es passt. Und ich habe es auch gesagt“, erzählt der 23-Jährige, der in dieser Saison mit sechs Treffern der drittbeste Torschütze seines Teams war. Den Kontakt nach Schneverdingen vermittelte ihm übrigens Christoph Meinke, der dort selbst einst drei Jahre lang gespielt hatte. „Christoph hat mich da vorgeschlagen“, erzählt Schanowski. Nach fünf Jahren in Bothel – eins davon in der Bezirksliga, vier in der Kreisliga – will der Scheeßeler nun den nächsten Schritt wagen und „eine neue Herausforderung“ suchen. Schneverdingen hat die Saison als Zweiter der Bezirksliga 2 abgeschlossen. „Und sie wollen nächste Saison in die Landesliga aufsteigen“, weiß Schanowski. Er gesteht: „Der Abschied ist mir nicht leicht gefallen, ich musste schon eine Träne verdrücken, als ich der Mannschaft das am Dienstag gesagt habe.“ Mitspieler Torsten Hoops bemerkte bei der Verabschiedung nur kritisch-schmunzelnd: „Ein paar weniger Tunnel beim Training hätten es auch getan.“

Bilder zum Ausstieg: Christoph Meinke (l.) erhält sie von Sascha Denell. © Freese

Mit Schanowski und Meinke muss Bothel also nächste Saison auf zwei ganz wichtige Offensivkräfte verzichten. Und dabei war es schon diese Saison das reinste Zittern bis zum Schluss und darüber hinaus gewesen. Erst mit dem Nichtabstieg des VfL Visselhövede stand endgültig der Klassenerhalt fest. Coach Dennis Schlifelner urteilte deshalb auch recht kritisch: „Wir sind komplett am Saisonziel vorbeigelaufen. Manche Spieler haben nicht ihre Pflichten erfüllt. Das muss intern aufgearbeitet werden. Da sind wir in Schieflage geraten.“ Er selbst rückt jedoch in den Hintergrund, ein Nachfolger soll innerhalb der nächsten 14 Tage präsentiert werden. „Am liebsten wäre es mir, wenn ich mich mal zurücklehnen und das Ohr auf die Schiene legen könnte. Ich unterstütze aber natürlich, wo ich kann“, meinte Schlifelner. Der bisherige Co-Trainer Nico de Vries rückt ins Teammanagement, Torben Klinger bleibt dem Trainerstab erhalten und hat inzwischen auch den Torwarttrainerschein in der Tasche.

Auch für Torsten Hoops (l.) ist mit 36 Jahren Schluss in der Ersten. © Freese

Er darf sich künftig gleich um drei Keeper kümmern, denn neben Stammkeeper Sascha Denell und Tobias Mießner kommt Jonas Mauer aus der U 19 des JFV Wiedau Bothel hoch. „Er soll dann zwischen der Ersten und der Zweiten vagabundieren“, verriet Schlifelner auch mit Blick auf die Einsatzzeiten.

Applaus für Bothels scheidenden Coach Dennis Schlifelner (l.). © Freese

Drei weitere Jungspunde aus dem A-Jugend-Landesligateam rücken ebenfalls in den Kader der Ersten: Stürmer Jan-Ole Bethke sowie die beiden Sechser Niklas Peters und Bennett Baumbach. Und auch einen externen Zugang gibt es: Vom Veeser FC aus der 2. Kreisklasse Süd schließt sich in Michel Peters ein Spieler für das zentrale defensive Mittelfeld an.