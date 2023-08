Schallschmidt bereut seinen Wechsel nicht

+ © Freese Joel Schallschmidt (vorne) trägt seit dem Sommer nicht mehr das weinrote Trikot des RSV, sondern das von Atlas Delmenhorst. © Freese

Vor dem Pokal-Duell mit dem RSV kämpft sich der Allrounder in Delmenhorsts Startelf. Einen Austausch mit seinem Ex-Coach gab es im Vorfeld ebenfalls.

Rotenburg – Nein, Tipps hat Tim Ebersbach nicht bekommen. Die hat er von Joel Schallschmidt auch nicht wirklich erwarten können. „Es ging eher darum, dass ich ihm gratuliert habe, dass er jetzt in die Startelf gerückt ist“, berichtet der Coach des Fußball-Oberligisten Rotenburger SV vom Austausch mit seinem ehemaligen zentralen Allrounder. Am Mittwoch (18 Uhr) kommt es zum Wiedersehen, dann gastiert der RSV im Achtelfinale des Niedersachsenpokals bei Schallschmidts neuem Club, dem Regionalliga-Absteiger SV Atlas Delmenhorst.

Zwei Jahre lang spielte der 22-Jährige für den Rotenburger SV und erspielte sich dort den Status des flexibel einsetzbaren Stammspielers. Im Sommer folgte die Rückkehr in seine Heimatstadt Delmenhorst. „Für mich läuft es derzeit super. Ich wurde richtig gut dort aufgenommen und komme auf meine Spielzeit“, berichtet Schallschmidt und betont: „Bereuen tue ich den Wechsel auf keinen Fall.“ War er im ersten Punktspiel gegen den VfV Hildesheim noch von der Bank gekommen und hatte im DFB-Pokalspiel gegen den FC St. Pauli gar nicht gespielt, so durfte er anschließend gegen den TuS Bersenbrück und bei U.S.I Lupo-Martini Wolfsburg von Beginn an ran. „In den Testspielen bin ich meist als Sechser aufgelaufen und in den letzten beiden Punktspielen im Sturm“, erzählt Schallschmidt. Ähnlich lief es für ihn schon beim RSV, bei dem er sich im Laufe der Zeit immer mehr als Neuner herauskristallisierte. „Dort ist ihm das Gleiche passiert wie bei uns“, sagt Ebersbach schmunzelnd, findet aber: „Das ist genau die richtige Position für ihn. Er ist stark am Ball und kann super mit dem Rücken zum Tor agieren.“

Ebersbach rechnet mit keinen berufsbedingten Ausfällen

Auf das Wiedersehen freut sich Schallschmidt „riesig“ und verrät, dass er mit dem „einen oder anderen“ im Vorfeld schon geschrieben hat. Für die Rotenburger ist das Spiel „emotional ein Highlight“, wie Ebersbach meint. „Weil wir Atlas immer noch mit der Regionalliga in Verbindung bringen. Das ist regional ein aufstrebender Verein mit Tradition“, ist die Favoritenrolle für den RSV-Coach klar besetzt. Trotz des frühen Anpfiffs rechnet er damit, dass es keine berufsbedingten Ausfälle in seinem Kader gibt. „Man muss schon mit dem Chef sprechen. Aber alle haben frühzeitig Bescheid gegeben“, bestätigt Mittelfeldakteur Lucas Chwolka. Und Ebersbach weiß: „Unsere Jungs haben immer Bock auf Pokal, und für den Verein ist das auch eine gewisse Einnahmequelle.“