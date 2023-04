Auch Kraßmann zieht es nach Harsefeld

Von: Hendrik Denkmann

Noch bis zum Saisonende trägt Mika Kraßmann das Logo des Heeslinger SC auf der Brust. © Krause

Der TuS Harsefeld plant bereits den Kader für die neue Saison und hat in Mika Kraßmann einen weiteren Spieler aus Heeslingen verpflichtet.

Heeslingen – Landesligist TuS Harsefeld ist ein zweites Mal beim klassenhöheren Heeslinger SC fündig geworden. Nach Marco Sobolewski steht nun auch die Verpflichtung von Mika Kraßmann zur neuen Fußball-Saison fest, wie der Verein auf Instagram mitteilt. „Mit seiner Dynamik und Erfahrung wird er zukünftig neue Elemente ins Spiel des TuS bringen, für weitere Variabilität sorgen“, heißt es dort.

In der aktuellen Oberliga-Spielzeit kommt der Offensivmann in zehn Einsätzen auf vier Tore. Seit Ende Oktober gehört Kraßmann jedoch nicht mehr dem Kader an, läuft seither für die Reserve in der Bezirksliga auf und kommt da auf acht Treffer.