Santls Serie ist dank Röben zu Ende

Stemmen - Von Vincent Wuttke. Es ist geschafft! Am 20. Spieltag hat Bernd Santl, Trainer des Rotenburger SV II, seine Sieglosserie überwunden. Sein Team setzte im Abstiegskampf der Fußball-Bezirksliga mit dem 4:2 (1:0)-Erfolg beim TV Stemmen ein deutliches Lebenszeichen. Und Santl – der den bisher einzigen Sieg gegen den MTV Riede verpasst hatte – saugte das Erfolgsgefühl auf. „Herrlich. Jetzt können die anderen mich auch nicht mehr so aufziehen“, erklärte er grinsend.

Ganz anders sah die Gemütslage bei Stemmens Coach Heiko Schreiber aus, der nach dem Spiel über „Augenkrebs“ klagte. „Das war eine Partie zwischen zwei ganz schlechten Mannschaften“, meinte er. Ohne Nils-Ole Beckmann, Steffen Brunckhorst (beide Knieverletzung) und Stefan Ehrke (für eine Projektarbeit in Äthiopien) hatten die Hausherren nur eine Idee – lange Bälle auf den wiedergenesenen Martin Illinger. „Sonst geht bei uns momentan nichts“, sagte Schreiber, der kurzfristig Ex-Kapitän Jan Jeschke aus dem „Ruhestand“ geholt hatte und in der Innenverteidigung aufbot. Das Schlusslicht aus Rotenburg ließ sich mehr einfallen, was auch daran lag, dass mit Jelle Röben, Cedrick Sackmann und Michel Müller erneut drei Aushilfen aus der Ersten dabei waren. Zudem füllte die U 19 des JFV Rotenburg den Kader. Tom Knaak war im Tor wieder ein sicherer Rückhalt und glänzte vor allem in der 24. Minute, als er den Ball des frei vor ihm auftauchenden Illinger entschärfte. Und auch sein U 19-Teamkollege Cedric Neuschwander kam noch zum Einsatz.

Die Santl-Elf zeigte, dass sie es noch drauf hat. Nach 32 Minuten schickte Tobias Delventhal Sturmpartner Tobias Dyck, der zum ersten Mal seit August wieder spielte, auf die Reise. Frei vor dem Tor fälschte ausgerechnet Jan Jeschke unhaltbar zum 0:1 ab. „Zuvor hätte Stemmen aber auch führen können“, wusste Santl um das nötige Glück. Das half auch kurze Zeit später, als Lasse Müller den Ball im Strafraum mit der Hand spielte, aber der Pfiff von Schiedsrichter Bilel Bourkhis (TB Uphusen) ausblieb. „Ein klarer Elfer“, gab Santl zu.

So blieb sein Team in Führung und baute den Vorsprung quasi mit Beginn der zweiten Hälfte aus. Jelle Röben setzte sich über rechts durch und schloss zum 2:0 ab (47.). Immerhin zeigte Stemmen Moral. Nach einer Ecke köpfte Martin Illinger zum 1:2 ein (54.) und hatte auch den Ausgleich auf der Stirn. Erst brachte er den Ball aus drei Metern nicht aufs Tor (55.) und scheiterte dann am Innenpfosten (57.). Statt des Ausgleichs fiel eine Viertelstunde später das 1:3. Nach Foul von Simon Erdmann an Kay Slominski versenkte Röben den Ball sicher vom Punkt. „Er hat sehr gut gespielt“, lobte Santl.

Da Jewgenij Teichreb in der 80. Minute einen Pass von Illinger mit der Hand stoppte, gab es auch für die Gastgeber noch einen Elfmeter. Douglas Grun zeigte ebenfalls keine Nerven. Damit war Stemmen am Drücker und dem 3:3 ganz nah. Erst schoss Hussen Kenj an die Latte (82.), dann segelte auch noch ein Grun-Freistoß auf den Querbalken (87.) „Das war einfach nur Pech“, kommentierte Schreiber. Mit einem Solo von Kay Slominski fiel die Entscheidung (86.) und Bernd Santl bejubelte seinen Premierensieg. „Endlich kann ich mit guter Laune zur Arbeit“, lachte er.