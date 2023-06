Mulmshorner Sandbahnrennen: Später und zwei Nummern kleiner

Von: Matthias Freese

Noch in weiter Ferne: Das Mulmshorner Sandbahnrennen im Sommer fällt aus. © Freese

Das Sandbahnrennen des MSC Mulmshorn wird es in der bekannten Form in diesem Sommer aus finanziellen Gründen nicht geben.

Mulmshorn – Im Juni oder Juli richtete der MSC Mulmshorn stets sein internationales Sandbahnrennen aus. Doch auf Plakate oder sonstige Hinweise auf diese Traditionsveranstaltung müssen die potenziellen Zuschauer in diesem Sommer vergeblich warten. Das Rennen findet nicht statt! „Aus finanziellen Gründen“, sagt Karin Haltermann, Pressesprecherin des Vereins. Stattdessen soll es nun am 2. September einen Renntag in deutlich abgespeckter Form geben.

Mitte Mai hatte es bei einem Oldierennen auf dem Wümmering einen tödlichen Unfall gegeben. Karin Haltermann betont jedoch, dass der Ausfall des internationalen Rennens damit nicht in Zusammenhang stünde. „Das ist immer schrecklich und tragisch, aber wir haben den Juli-Termin gar nicht erst angemeldet“, erklärt die Pressesprecherin, die auch auf der Anlage das Rennbüro leitet.

Entscheidend für den Verzicht auf die 48. Auflage sind vielmehr die Kosten. „Es ist alles teurer geworden. Gerade die Fahrer aus dem Ausland verlangen mehr, weil auch ihre Lizenzen mehr kosten. Und auch die Sponsoren haben alle nicht mehr so viel Geld.“ Ein internationales Rennen der bekannten Größenordnung verursacht schnell einen Etat, der im fünfstelligen Bereich liegt. „Da bist du ganz schnell hin“, bestätigt Haltermann und verdeutlicht: „Wir können ja nicht mit 700, 800 Zuschauern kalkulieren. Das Risiko wollen wir nicht eingehen, das ist zu groß, wo wir doch im Vorfeld wissen, dass es nach hinten losgehen könnte. Was bringt es uns, wenn wir anschließend ruiniert sind? Da legen wir lieber ein Polster an, um für die Zukunft besser kalkulieren zu können.“ Hinzu kommt, dass am ursprünglich anvisierten Termin (1./2. Juli) bereits ein Rennen der Speedway-Bundesliga in Brokstedt steigt – diese Überschneidung hätte nicht nur Fans, sondern auch Fahrer gekostet.

Und so müssen die Zuschauer in diesem Jahr in Mulmshorn auf Zugpferde wie Stephan Katt oder Jörg Tebbe verzichten. Zumindest im Sommer. Später und zwei Nummern kleiner soll am 2. September eine Ein-Tages-Veranstaltung als Ersatz auf dem 750 Meter langen Oval stattfinden – mit Rennen der europäischen Veteranen-Langbahn-Serie, A- und B-Solisten und den Seitenwagen. Der Unterschied: Es ist zwar ein europaoffenes Rennen, aber eben kein internationales mehr, weil sonst die Anmeldegebühr deutlich höher wäre. „Da sind wir dann vom Etat her im unteren vierstelligen Bereich. Und da die Oldies Startgeld zahlen, kommt auch Geld rein. Es ist eine leichte Win-Win-Situation“, bemerkt Karin Haltermann.

Der Re-Start nach der Unterbrechung während der Corona-Pandemie gestaltet sich für den MSC Mulmshorn aber offensichtlich schwieriger als erhofft, zumal nach dem Benefizrennen 2021, als die Fahrer umsonst kamen, die Zukunft aufgrund des auslaufenden Pachtvertrages auf der Kippe stand. Der wurde im vergangenen Jahr dann doch um fünf Jahre verlängert. Nun aber muss der Verein aufgrund der hohen Kosten drosseln.