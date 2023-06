Sandbahnrennen in Scheeßel: Hornig begrüßt höheres Preisgeld

Von: Hendrik Denkmann

Der deutsche Martin Smolinski (Nummer 84) gehört zusammen mit dem tschechischen Josef Franc und britischen Zack Wajtknecht zum WM-Führungstrio. © Hornig

Ende August steigt auf dem Eichenring ein Lauf der Langbahn-WM. Im Vorfeld sorgt sich der Mitorganisator jedoch um die Refinanzierung der gestiegenen Kosten.

Scheeßel – Kurz nach dem Hurricane beginnt für die Organisatoren des MSC Eichenring Scheeßel um Dietmar Hornig die heiße Phase der Vorbereitungen auf das Sandbahnrennen. Am 20. August ist es wieder soweit. Dann steigt der vierte von sechs Finalläufen zur Langbahn-Weltmeisterschaft auf dem Eichenring.

Zuvor reisen die 15 Piloten um das Führungstrio – bestehend aus dem Tschechen Josef Franc, dem Deutschen Martin Smolinski und dem Briten Zack Wajtknecht – noch am 13. Juli ins französische Marmande. Bereits am vergangenen Wochenende trugen sie in Ostrowo den zweiten Lauf aus. In Polen unter den rund 400 Zuschauern befand sich auch Hornig, der seine Reise unter anderem dazu nutzte, um mit den Verantwortlichen des internationalen Motorsportverbandes FIM einige Details für die Veranstaltung in Scheeßel abzuklären. Ein Punkt, der den Pressesprecher und seine Vorstandskollegen des MSC Eichenring seit Monaten bewegt, ist der Kostenfaktor.

Verein erhöht die Eintrittspreise

Zur diesjährigen WM erhöhte die FIM das Preisgeld für das Fahrerfeld. In Zahlen ausgedrückt, bedeutet dies eine zusätzliche Belastung für die Vereine um 2 500 Euro. Insgesamt steigen die Gelder damit auf rund 30 000 Euro, wovon der Sieger seit diesem Jahr 3 000 und der Letztplatzierte 850 Euro erhält. „Ich habe von Anfang an gesagt, wenn nur die Fahrer von den höheren Kosten der FIM in Form eines erhöhten Preisgeldes profitieren, bin ich dafür. Wenn die Fahrer mangels Verdienst nicht mehr antreten, haben wir alle nichts mehr davon. Das hat auch unser Vorstand so gesehen. Andere deutsche Vereine haben gemeckert, was ich nicht nachvollziehen kann“, meint Hornig, wenngleich er betont: „Das Geld müssen wir als Verein aber auch erst mal reinholen.“ Dies sei über zwei Wege möglich. Zum einen wären da die Sponsoren. „Das gestaltet sich aber zunehmend schwierig.“

Wodurch zum anderen nur noch eine Erhöhung der Preisgelder bleibt. Die fällt im Vergleich zu den anderen Orten in Scheeßel gering aus. Aus 26 Euro werden es 30 Euro bei den Erwachsenen. Jugendliche und Menschen mit einer Behinderung zahlen 15 Euro. Für Kinder unter 14 Jahren ist der Eintritt frei. „Im letzten Jahr musste man für das seitenlange Programmheft zwei Euro extra zahlen. Das ist dieses Mal inklusive, genauso wie der Stellplatz für Camper, der Park- und Tribünenplatz“, listet Hornig auf. Effektiv steigt der Preis damit nur um zwei Euro. Dennoch kann der Pressesprecher nicht abschätzen, ob sein Verein mit den Mehreinnahmen bei den Tickets das um 2 500 Euro gestiegene Preisgeld ausgleichen wird. Dafür müsste die Zuschauerzahl um rund 80 bis 90 zahlende Erwachsene ansteigen. „Ob das realistisch ist, weiß ich nicht“, vermag Hornig angesichts des sinkenden Interesses im Laufe der letzten Jahre keine Prognose abzugeben.

Erstmalige Liveübertragung der WM-Läufe

Leise Bedenken äußert er auch an anderer Stelle. In diesem Jahr überträgt die britische Onlineplattform Tapes Up die Rennen der Langbahn-WM erstmals live, nachdem im vergangenen Jahr einige Tage nach der Veranstaltung eine Zusammenfassung auf der Seite des Anbieters kostenpflichtig für rund sechs Euro abrufbar war. Planen Zuschauer, das Rennen in Scheeßel über Tapes Up zu verfolgen, zahlen sie dafür rund 18 Euro. „Ob uns das Zuschauer kosten wird, keine Ahnung“, rätselt Hornig und ist zumindest schon einmal froh, sagen zu können, „dass für die Vereine keine Zusatzkosten entstehen, dafür, dass die mit ihrem Team vor Ort sind“.