Samsel sammelt gegen Hamburg reichlich Selbstvertrauen

Von: Matthias Freese

Volle Konzentration: Sebastian Loss dreht im zweiten Satz auf und fährt den wichtigen fünften Einzelsieg für seine Rotenburger ein. © Freese

Der TC GW Rotenburg feiert einen 7:2-Erfolg gegen den Hamburger Polo Club. Dabei sammelt Sebastian Loss einen wichtigen Einzelsieg.

Rotenburg – Christian Matic nahm es mit Humor. „Du haust einfach zu doll drauf“, rief die Nummer drei des Hamburger Polo Clubs seinem Widersacher Sebastian Loss vom TC Grün-Weiß Rotenburg zu, als die gelbe Filzkugel kaputt war und der Ballwechsel deshalb wiederholt werden musste. Der Wümmestädter ließ sich nicht von seinem Weg abbringen, gab nach einem 4:6 im ersten Durchgang im zweiten Satz kein Spiel ab, gewann auch den Match-Tie-Break mit 10:5 und sorgte für eine 5:1-Führung nach den Einzeln. Am Ende siegten die Rotenburger in der Tennis-Nordliga mit 7:2 und kletterten dank des ersten Saisonsieges auf Rang sechs.

Keine Frage: Der Loss-Erfolg hatte entscheidenden Charakter, doch auch die weiteren Einzelsiege waren nicht minder wertvoll. So führten die Gastgeber nach der ersten Runde bereits mit 3:0, weil sich Emir Burina an Position zwei gegen Dennis Matic mit 2:6, 6:0, 10:8 behauptet hatte, Felix Samsel im Viererduell bei seinem 6:0, 6:0 keinerlei Probleme mit Marvin Wartwig hatte und auch Vincent Wuttke an Position sechs mit seinem neuen Schläger ziemlich gut klarkam – 6:2, 6:2 gegen Max Wedekämper. Coach Zlatan Burina war guter Dinge und freute sich vor allem über Samsels Auftritt: „Langsam ist er wieder da. Man sieht, dass er immer mehr Selbstvertrauen bekommt. Es war nicht so, dass der Gegner schlecht war – Felix ist einfach viel besser als früher.“

Starker Auftritt: Felix Samsel setzt sich mit 6:0, 6:0 durch. © Freese, Matthias

Dasselbe Resultat gelang anschließend auch Philipp Barautzki. Rotenburgs Nummer fünf hatte seine Partie gegen Philipp Mohr ruckzuck und schnörkellos beendet. Das galt auch für Tarik Burina – nur umgekehrt, denn gegen Nico Matic fand er im Spitzeneinzel nie ins Match. Keine Aufschläge, kaum ein erfolgreich abgeschlossener Ballwechsel. Kein Wunder, dass er nach dem 0:6, 0:6 schnell mit Tasche und Schlägern den Court verließ.

Die ohne ihre spanischen Profis angereisten Hamburger waren jedoch nach den Einzeln bereits geschlagen. Im Doppel sollten sie den zweiten Punkt durch Nico Matic/Christian Matic einfahren. Das Brüder-Duo mit kroatischen Wurzeln bezwang Tarik Burina und Loss mit 6:7, 6:1, 11:9. Recht schnell ging es bei den anderen beiden Doppeln: Emir Burina und Samsel setzten sich mit 6:2, 6:1 gegen Dennis Matic/Wartwig durch, Barautzki und Wuttke mit 6:1, 6:1 gegen Mohr/Wedekämper.

Weiter geht es am 4. Juni beim Uhlenhorster HC, dann mit Danial Muminovic an Position eins. „Er bleibt für vier Spiele bei uns“, verrät Coach Zlatan Burina voller Vorfreude auf den Bosnier.