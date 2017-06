Sackmann will Spielpraxis sammeln

Angreifer verlässt RSV und wechselt zur FSV Hesedorf/Nartum

+ © Freese Handshake unter Konkurrenten: Cedrik Sackmann (r.) kam beim RSV nicht an David Airich vorbei. © Freese

Rotenburg - Als Andre Schmitz im vergangenen Oktober beim Rotenburger SV das Amt des Trainers von Matthias Rose übernahm, war Cedrik Sackmann zunächst einer der großen Gewinner. So wurde der Sottrumer sofort aus der U 19 des JFV Rotenburg in den Kader des Fußball-Landesligisten befördert. Da er sich aber nicht durchsetzen konnte, wechselt der 18-Jährige nun in die Bezirksliga zur FSV Hesedorf/Nartum.