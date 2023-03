Ryan konzentriert sich nach ihrem Rekord auf die Play-offs

Von: Hendrik Denkmann

Noch keine Zukunftsentscheidung: Shannon Ryan legt ihren Fokus auf die Play-offs. © Freese

Die Hurricanes wollen Shannon Ryan halten. Selbst geht unsere Spielerin des Wochenendes den Zukunftsfragen noch bewusst aus dem Weg.

Scheeßel – 40 Punkte, 20 Rebounds – die Zahlen sprechen quasi schon für sich. Shannon Ryan befindet sich seit einigen Wochen auf ihrem absoluten Formhoch und stellte dies am Samstag in Scheeßel gegen die TG Neuss wieder unter Beweis. Mit den genannten Werten schraubte die Centerin der Avides Hurricanes im Spiel gegen den Absteiger der 2. Basketball-Bundesliga ihren eigenen Rekord (32/22) noch einmal in die Höhe. Derartige Leistungen wecken auch Interessen anderer Vereine. Eine Entscheidung über die Zukunft ist aktuell noch offen.

Dass Ryan gerade jetzt unmittelbar vor dem Start der Play-offs am 8. April gegen den ASC Mainz (Süd-Staffel) eine Schippe auf die ohnehin starke Saison mit durchschnittlich 20 Punkten und rund 13 Rebounds pro Spiel legt, kommt nicht von ungefähr. Zudem ist sie hinter Myah Elizabeth Taylor (ChemCats Chemnitz) die zweitbeste Werferin der Liga. „Im Moment ist das Spiel noch weiter auf sie zugeschnitten“, meint Vorstand Utz Bührmann. Den Dank richtet die US-Amerikanerin daher an ihre Mitspielerinnen: „Ich muss meine Teamkolleginnen dafür loben, dass sie einen großartigen Job gemacht haben, mich in Positionen zu bringen, in denen ich punkten kann. Wir haben uns als Team im Laufe der Saison stark verbessert. Das hat es auch mir ermöglicht, positive Fortschritte zu machen.“

Bührmann zeigt Verständnis für die Centerin

Zukunftsfragen geht Ryan bislang hingegen bewusst noch aus dem Weg. „Im Moment liegt mein Fokus darauf, diese Saison und die Play-offs stark zu beenden, dann werde ich meinen Fokus auf die Zukunft verlagern“, verrät die 25-Jährige. Bührmann zeigt dafür durchaus Verständnis: „Es ist schwer, vor den Play-offs in Gespräche zu gehen, weil sie da nicht den Kopf für hat.“ Somit bleibt allen Beteiligten noch ein paar Wochen Bedenkzeit. Wobei der Hurricanes-Vorstand gerne vor Ryans Rückflug in die Heimat, der nach dem Saisonende ansteht, eine Entscheidung hätte. Zumal die Meinung des Vereins bereits steht. „Wir würden sie gerne behalten. Christian (Greve, Trainer der Hurricanes, Anm. d. Red.) arbeitet sehr gerne und gut mit ihr zusammen. Das wollen wir fortsetzen“, macht Bührmann deutlich. Er wisse jedoch auch, dass „sie so gut ist, dass sie anderen Vereinen aufgefallen ist“. Denkbar wären Vereine aus der ersten Liga und dem Ausland.

Sicher ist bislang nichts. Eine Tendenz gibt es in keine Richtung. „Es wird sicherlich auch um Geld gehen. Aber das sollte nicht das einzige Argument sein. Wir wollen ihr unter anderem aufzeigen, wie wichtig sie für das Team ist“, erklärt Bührmann.