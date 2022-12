Ryan ist die Double-Double-Expertin der Hurricanes

Von: Hendrik Denkmann

Für Shannon Ryan geht es immer eine Etage höher: Die 1,93 Meter große Centerin der Avides Hurricanes punktete so in bislang jedem Spiel zweistellig. Auch bei den Rebounds ist die US-Amerikanerin oftmals ganz vorne dabei. © Freese

Bereits siebenmal gelang Shannon Ryan ein Double-Double. Ohnehin ist die Centerin bei den Hurricanes voll angekommen und unsere Spielerin des Wochenendes.

Scheeßel – Seit nun fast vier Monaten ist Shannon Ryan in Deutschland. Mitte August bestritt die 25-Jährige bei den Avides Hurricanes ihr erstes Training. Prompt entwickelte sich die Centerin zur absoluten Leistungsträgerin. In zehn Auftritten für die Zweitliga-Basketballerinnen gelangen der US-Amerikanerin sieben Double-Double – zuletzt am Sonntag beim 80:72-Overtime-Sieg gegen den VfL Bochum (18 Punkte/16 Rebounds). Kein Wunder, dass gerade dieses Spiel gegen den Tabellenführer ihr am meisten im Gedächtnis geblieben ist. „Wir haben so hart zusammen gearbeitet, um zu gewinnen. Es war ein tolles Gefühl“, meint sie.

Nach ihrer späten Ankunft vom Auswärtsspiel stand für Ryan am Montagmorgen direkt der nächste Punkt auf dem Programm: Deutschunterricht gemeinsam mit ihrer Landsfrau und Mitspielerin Ay‘Anna Bey. „Wir sind immer bestrebt, dem Team alles zu erzählen, was wir gelernt haben“, erzählt sie. Die meiste Zeit im Training und bei den Spielen spricht das Team aber weiterhin Englisch miteinander. So oder so habe sie sich sehr gut bei den Hurricanes eingelebt. „Meine Teamkollegen und mein Trainer haben mir sofort das Gefühl gegeben, willkommen zu sein. Alle sind sehr nett und fürsorglich“, verrät Ryan. „Ich fühle mich sehr wohl. Das Team ist großartig und es ist ein sehr positives Umfeld. Ich bin sehr dankbar.“

Vorfreude auf den Weihnachtsurlaub

In zwei Wochen, genauer am 19. Dezember, geht es für die Amerikanerin aber erst mal bis zum 1. Januar in die USA. „Ich werde Weihnachten mit meiner Familie in meiner Heimatstadt Plattsburgh, New York, verbringen. Ich freue mich sehr darauf, meine Familie zu sehen, besonders meine Oma“, gibt Ryan zu. „Es wird großartig sein, meine Freunde und Familie zu sehen. Ich freue mich auch sehr auf das Essen meiner Eltern.“

Bis dahin zieht die 1,93 Meter große Centerin aber noch zweimal das Trikot der Hurricanes über. Zunächst trifft sie mit ihren Damen am Samstag um 18.30 Uhr in Scheeßel auf die drittplatzierte BG 74 Göttingen, ehe in der darauffolgenden Woche am Sonntag um 16 Uhr Erstligist Rutronik Stars Keltern in der Pestalozzihalle im Achtelfinale des DBBL-Pokals gastiert. Gerade dieser Wettbewerb lag Ryan in der vergangenen Runde, als ihr mit 22 Punkten und 21 Rebounds gegen Klassenrivale TuS Lichterfelde das Double-Double mit den bislang besten Werten gelang. Aber auch in der Liga scorte der Sommerneuzugang immer zweistellig und verpasste gegen Lichterfelde mit acht und den Herner TC mit neun Rebounds nur knapp zwei weitere dieser Art. Dass Ryan derartig performt, schiebt sie vor allem auf ihre Mitspielerinnen: „Im Laufe der Saison hat sich die Chemie und Dynamik unseres Teams sowohl offensiv als auch defensiv verbessert, wodurch sich auch meine eigenen Fortschritte verbessert haben.“