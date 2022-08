Ryan ist da – die Suche bei den Hurricanes geht weiter

Von: Matthias Freese

Zurück im Training: Neben einigen Laufeinheiten ging es für die Avides Hurricanes natürlich auch schon in die Halle. Mit dabei sind die Neuzugänge Shannon Ryan (oben Mitte) und Anna Suckstorff (unten, 2. v.l.). © BG ´89

Die Hurricanes sind in ihre Vorbereitung gestartet. Mit dabei ist auch Neuzugang Shannon Ryan. Allerdings dauert die Suche nach Verstärkung weiterhin an.

Scheeßel – Die erste von sechs Wochen Vorbereitung ist rum – der Kader der Avides Hurricanes allerdings noch nicht komplett. Während mit der US-Amerikanerin Shannon Ryan ein Profi-Spot beim Basketball-Zweitligisten besetzt ist, gestaltet sich die geplante Verpflichtung einer zweiten großen Spielerin aus dem Ausland als schwierig. „Wir suchen weiterhin“, bestätigt Coach Christian Greve. Mehrfach stand der Verein schon kurz vor der Verpflichtung – doch stets kam noch etwas dazwischen.

Neben Ryan ist somit bisher nur Rückkehrerin und Aufbauspielerin Anna Suckstorff vom Zweitliga-Absteiger SC Rist Wedel neu im Kader. Denn: Die Hamburgerin Mathilda Hähner, ebenfalls zuletzt bei Wedel, hat ihre Zusage zurückgezogen, wie Greve berichtet: „Sie hat sich über den Sommer Gedanken gemacht, was das in aller Konsequenz an Aufwand bedeuten würde. Das ist nachvollziehbar“, erklärt der Coach mit Hinweis auf die schulischen Verpflichtungen.

Greve setzt auf den Wunsch seiner Kapitänin

Shannon Ryan ist vergangenen Dienstag in Scheeßel angekommen. Der erste Eindruck der neuen Centerin überzeugt Greve: „Sie ist super offen, hat einen stark ausgebildeten Teammate-Charakter, hat sich schnell akklimatisiert und ist auch schon Fastbreaks gelaufen“, meint er und meint schmunzelnd: „Sie ist wirklich über 1,90 Meter groß.“ Das bekamen auch die Mitspielerinnen im Training bereits zu spüren.

Wobei es im Training nicht allein um das Spiel mit dem Ball geht. Er habe sich, so berichtet Greve, mit Kapitänin Pia Mankertz ausgetauscht, um zu ergründen, was im Vergleich zur vergangenen Saison verändert werden solle. „Sie hat gesagt, wir wollen mehr laufen“, berichtet der Coach und setzte den Wunsch im Trainingsplan um.

Probleme bei der Belegung des zweiten Profi-Spots

Ungewöhnlich – und sogar ein Novum – ist allerdings, dass mit Beginn der Vorbereitung noch keine zweite Profispielerin bei den Hurricanes eingetroffen ist. Greve erklärt es auch mit der Position, denn er sucht eine zweite große Spielerin neben Ryan. „Es ist aber auch bedingt dadurch, dass der Markt sehr konfus ist. Die Preise, die du aufgerufen bekommst, da schlackerst du mitunter mit den Ohren. Das zahlen wir normal für beide Profis für die komplette Saison zusammen“, verdeutlicht Greve. Insofern hat er sein Blickfeld erweitert, schaut nicht nur nach US-Amerikanerinnen, die bereits in Übersee gespielt haben, sondern auch nach Rookies und europäischen Spielerinnen. Und bisweilen stellen sich Hürden auf, mit denen er nicht gerechnet hatte. Der Transfer einer Amerikanerin zerschlug sich etwa, als Greve den Impfstatus abfragte. Ein anderer potenzieller Neuzugang ist aus beruflichen Gründen frühestens im Januar verfügbar. „Das hilft uns dann nicht“, merkt der Trainer an. Ihm bleibt deshalb nur eines: „Gucken, was noch auf dem Markt ist.“

Konkreter sind da schon die Testspiele: Die Hurricanes reisen am 30. August zum Ligarivalen Eintracht Braunschweig, voraussichtlich am 2. September zum Erstligisten TK Hannover und messen sich am 10. September in Scheeßel mit dem Vorjahres-Vierten des Oberhauses, den Osnabrück Panthers. Am 24. September startet die Saison dann mit einem Heimspiel gegen die ChemCats Chemnitz.