Neues Scheeßeler Trainer-Duo für die Kreisliga: Bretzke und Leuenroth machen‘s

Von: Matthias Freese

Teilen

Torhüter Sebastian Bretzke räumt den Platz im Kasten und wird Teil der Trainer-Duos in Scheeßel. © Krause

Der Aufsteiger SV Rot-Weiß Scheeßel geht mit einem neuen Trainergespann und vier interessanten Neuzugängen in die Fußball-Kreisliga.

Scheeßel – In der neuen Spielklasse setzt der SV Rot-Weiß Scheeßel künftig auf ein Trainer-Duo und weiter auf junge Spieler: Nach dem Aufstieg in die Fußball-Kreisliga verkündete der Vorsitzende Michael Meyer, dass der bisherige Co-Trainer Mattis Leuenroth zusammen mit dem langjährigen Schlussmann Sebastian Bretzke gleichberechtigt die Kommandos an der Seitenlinie geben soll. Spielertrainer Eric Staats hatte nach der Rückkehr in die Beletage des Kreises seinen Abschied erklärt. „Aus beruflichen Gründen“, wie Meyer ergänzt. Vier neue Spieler haben inzwischen zugesagt.

Mattis Leuenroth, bisher Co-Trainer, ist künftig gleichberechtigter Coach bei den Rot-Weißen. © Krause

Staats hatte gleich in seinem ersten Scheeßeler Jahr über die Relegation die Kreisliga-Rückkehr geschafft. „Das Ziel hat er erreicht“, betont Meyer. Insofern seien „alle überrascht“ gewesen, dass sich der Spielertrainer, der nach Schneverdingen zieht, nun doch verabschiedet. Staats hatte auch als Spieler um Freigabe gebeten und sie erhalten. „Es gibt noch keine neuen Pläne. Wahrscheinlich mache ich erst mal eine Pause“, erklärt er auf Nachfrage.

Joel Knipp schließt sich RW Scheeßel an. © Freese

Auf dem Feld wird er den Scheeßelern als Führungsfigur fehlen. An der Seitenlinie ändert sich gar nicht so viel, denn Mattis Leuenroth hatte schon vergangene Saison als Co-Trainer seinen Einfluss von außen. Nun stößt mit Sebastian Bretzke ein erfahrener Torwart hinzu. Und der gibt bewusst seinen Posten im Tor an Tim Bullwinkel ab. „Ich möchte einem supertalentierten 18-jährigen Torhüter die Möglichkeit geben, sich zu etablieren. Deshalb kann ich mich als 32-Jähriger mal der anderen Seite annehmen“, betont Bretzke. In den Übungseinheiten wird er weiter im Kasten stehen, um mit zwei Keepern trainieren zu können, aber in den Spielen soll Bullwinkel die Nummer eins sein.

Auch Tim Körner kommt vom Rotenburger SV II. © Freese

Bereits am 30. Juni – drei Wochen nach der Relegation – haben die Scheeßeler das Training wieder aufgenommen. „Wir setzen auf die Jugend und gehen diesen Weg konsequent weiter. Unser Altersschnitt wird bei 23 Jahren sein, zehn Spieler sind noch keine 20 Jahre alt“, erzählt Meyer. Dazu passen die Zugänge: Mit Leif Gieseke kehrt ein Youngster aus der U 19 des Rotenburger SV zurück. Von den Wümmestädtern kommen noch zwei weitere Talente, die erste Erfahrungen im Kreisliga-Herrenteam gesammelt haben und beide aus Lauenbrück stammen: Joel Knipp sowie Tim Körner. „Klar wollen wir die Kreisliga halten, aber wir setzen darauf, dass sich aus der Dynamik der Jugend etwas entwickelt“, untermauert Meyer. Der vierte Neue ist derweil „schon“ 25 Jahre alt: Julian Heins hatte zuletzt pausiert, war davor beim Veeser FC einer der auffälligsten Spieler und in der Jugend unter anderem beim JFV A/O/H ausgebildet worden. „Wir haben ihn einfach gefragt“, berichtet Bretzke – und Heins sagte zu.