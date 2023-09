Florian Klee über Scheeßels Talente: „Sie sind in der Liga angekommen“

Interview

+ © Denkmann Geht auf dem Platz voran: Florian Klee (am Ball) gehört zu den Älteren im Scheeßeler Kader. © Denkmann

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Hendrik Denkmann schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Nach dem ersten Sieg in der neuen Liga erwartet der SV RW Scheeßel nun den Titelfavoriten aus Bremervörde. Im Vorfeld äußert sich Florian Klee dazu.

Scheeßel – Mit seinen 28 Jahren gehört Florian Klee zu den älteren Fußballern beim Kreisligisten SV RW Scheeßel. Auch in der Abstiegssaison 2018/2019 stand er als einer der wenigen bereits mit auf dem Feld. Vor dem Heimspiel gegen den Titelfavoriten Bremervörder SC am Sonntag (15 Uhr) spricht der Offensivmann daher über Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem damaligen und dem aktuellen Kader.

Lässt sich das Team von vor vier Jahren mit dem heutigen vergleichen?

Aus meiner Perspektive eher wenig. Damals war ich einer der Jüngsten der Mannschaft. Da war die Ü 30-Generation mit Matthias Miesner und Christoph Meyer noch aktiv. Die haben mittlerweile überwiegend aufgehört. Jetzt bin ich mit meinen 28 Jahren einer der Älteren und das Durchschnittsalter liegt bei so 22 bis 23 Jahren. Es ist also schon sehr unterschiedlich.

Was nehmen Sie aus der damaligen Zeit mit?

In den Kreisliga-Saisons, bis auf die erste, ging es für uns auch nur gegen den Abstieg. Das Ziel, also der Klassenerhalt, ist damals wie heute dasselbe. Gerade vom Trainer Sven Schumacher kann man schon einiges mitnehmen.

Was ist das konkret?

Vor allem in taktischer Hinsicht habe ich viel mitgenommen, was wir jetzt in der Kreisliga mehr brauchen als in der 1. Kreisklasse. Für leichte Fehler wird man jetzt viel schneller bestraft. Gegen Alfstedt haben wir das besonders gemerkt. Das Verschieben oder dass man hinten diszipliniert steht, genügend Leute hinter dem Ball hat und nicht wie in der 1. Kreisklasse maximal offensiv spielt, sind auch Punkte, die dazu zählen.

Wie beschreiben Sie Ihre eigene Rolle in der Mannschaft?

Ich bin vor ein paar Monaten nach Hamburg gezogen und bin daher relativ wenig beim Training aktuell. Aber ich versuche, so häufig wie möglich da zu sein – vor allem bei den Spielen. Und bei den Spielen will ich einer sein, der auf dem Feld etwas sagt und die Kollegen wieder aufbaut, wenn man mal zurückliegt.

Sind die Jungen nach dem Sieg in Bothel in der neuen Klasse angekommen?

Ich glaube, viele haben sich den Saisonstart noch erfolgreicher vorgestellt, gerade, weil die Vorbereitung recht gut war. Aber nach den ersten drei Punkten sind sie angekommen in der Liga.

Worauf kommt es jetzt gegen Bremervörde an?

Auf jeden Fall geht es darum, hinten gut zu stehen, die beiden Viererketten zu verschieben und weniger Gegentore zu kassieren als in den ersten Spielen, um den entscheidenden Konter zu setzen und selbst ein Tor zu schießen.