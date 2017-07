Trainingslager-Rückkehr mit „positiven Gefühlen“

Markus Gisdol und der Hamburger SV kommen am Sonntag zurück nach Rotenburg. Er schätzt die „optimalen Bedingungen“, in der Kreisstadt. - Foto: Freese

Rotenburg - Von Vincent Wuttke. Seit Donnerstag hat auch der Hamburger SV sein Vorbereitungsprogramm auf die kommende Bundesliga-Saison aufgenommen. Am Sonntag kehrt der Dinosaurier nach zwei Kurztrainingslagern im Frühjahr dieses Jahres zurück nach Rotenburg. Während der fünf Tage des Trainingslagers steht neben dem Freundschaftsspiel gegen den Rotenburger SV (Mittwoch, 18.30 Uhr) vor allem viel Arbeit für die Spieler an. Bevor der HSV Sonntagmittag im Wachtelhof vorfährt, spricht Trainer Markus Gisdol unter anderem über die seine Pläne und die Rückkehr nach Rotenburg.

Die Erinnerungen an Rotenburg: Zwei Mal (4. bis 6. Mai und 18. bis 20. Mai) nutzte der Coach in der Schlussphase der vergangenen Saison und im tiefsten Abstiegskampf den Rotenburger Ahe-Sportplatz zum Abschalten und Vertreiben der Abstiegsangst. Nachdem der Klassenerhalt geschafft wurde, kommt Gisdol nun – keine zwei Monate nach dem letzten Besuch – gerne wieder. „Wir kehren mit positiven Gefühlen zurück nach Rotenburg. Schon in der vergangenen Saison haben wir bei unseren beiden Kurztrainingslagern optimale Bedingungen – sowohl auf als auch neben dem Platz – vorgefunden.“

Der Grund für die Rückkehr: Wie schon im Vorjahr, als es im Sommer ins schweizerische Graubünden und ins ostwestfälische Harsewinkel ging, verzichtet der HSV erneut auf weite Reisen in Trainingslager. „Wir haben erneut einen nahegelegenen Ort mit hervorragenden Bedingungen gesucht, an dem wir konzentriert arbeiten können“, sieht Gisdol optimale Voraussetzungen in Rotenburg. Vom 22. Juli bis 1. August geht es zum Feinschliff nach Österreich in die kleine Gemeinde Leogang.

Trainingsplan in den kommenden Tagen: Lockerer Aufgalopp? Von wegen! Zu gleich drei Einheiten täglich bittet Gisdol seine Spieler in Rotenburg. Auf die morgendlichen Übungen auf dem Ahe-Platz, die zu einem Großteil mit Ball absolviert werden sollen, folgen zwei Programme im Athletikbereich am Nachmittag. „Wir waren eine der fittesten Mannschaften. Wir haben uns vorgenommen, das wieder zu erreichen“, erklärt der Coach. „In der vergangenen Saison haben wir auch viel neben dem Platz gearbeitet. Das hat uns gutgetan.“

Arbeiten ohne Abstiegssorgen: Im September 2016 übernahm Gisdol die Mannschaft von Bruno Labbadia auf dem 16. Platz. Bis zum letzten Spieltag waren die Abstiegssorgen in Hamburg umhergegangen – bis zum 2:1-Sieg gegen den VfL Wolfsburg und dem Sprung auf Platz 14. „Es ist schon ein sehr gutes Gefühl, unbelastet aber trotzdem mit der Vorerfahrung die Spieler gut zu kennen in die Vorbereitung zu gehen.“

Änderungen in der Taktik: Seit seiner Übernahme beim HSV hatte Gisdol seine Mannschaft fast nur im 4-2-3-1-System auflaufen lassen. Die Tage in Rotenburg möchte er schon dafür nutzen, um für mehr Variabilität zu sorgen. So schwebt dem Trainer unter anderem vor, auch mal mit zwei Spitzen oder nur drei Verteidigern aufzulaufen. „Wir werden viel ausprobieren und einige Varianten einstudieren“, so Gisdol, der nicht mehr so leicht auszurechnen sein möchte.

Transfers: Beim HSV wurde nach der erneut enttäuschenden Saison ein Umbruch erwartet, bisher blieb dieser jedoch größtenteils aus. Bislang wurden lediglich U 21-Europameister Julian Pollersbeck vom 1. FC Kaiserslautern, Andre Hahn von Borussia Mönchengladbach und Kyriakos Papadopoulos nach seiner Leihe von Bayer Leverkusen und Bjarne Thoelke vom Karlsruher SC verpflichtet. Verlassen haben den Verein René Adler (FSV Mainz 05), Michael Gregoritsch (FC Augsburg), Matthias Ostrzolek (Hannover 96) sowie Ashton Götz und Johan Djourou (beide noch keinen neuen Verein). „Wir haben einen ersten wichtigen Schritt gemacht“, meint Gisdol.

Baustellen im Team: Der Übungsleiter macht keinen Hehl daraus, dass er gerne noch mindestens auf zwei Positionen nachtrüsten möchte. So wird noch nach einem Links- und einem Innenverteidiger Ausschau gehalten. „Es ist sehr wichtig für uns, dass wir diese Positionen besetzen, weil wir dort einfach zu wenig Spieler haben. Alles andere ist dann ein wenig Kosmetik“, erklärt der 47-Jährige. Das aber ein weiterer Neuzugang während der fünf Tage in der Kreisstadt zum Team dazustößt, ist wohl ausgeschlossen.

Hintergrund: Kader und Training des HSV

Der Hamburger SV reist nicht mit seinem kompletten Kader zum Trainingslager in Rotenburg an. Fehlen werden die Nationalspieler Julian Pollersbeck, Gideon Jung (beide aufgrund der U 21-EM), Bobby Wood, Albin Ekdal, Mergim Mavraj, Gotoku Sakai, Filip Kostic und Mats Köhlert (aktuell bei der U 19-EM). Nabil Bahoui, der sich in Verhandlungen mit anderen Vereinen befindet, wird ebenso nicht mitfahren wie die zuletzt verliehenen Batuhan Altintas und Mohamed Gouaida. Alle anderen Spieler haben ein straffes Programm vor sich. Ob am Sonntag nach der Ankunft noch trainiert wird, entscheidet sich kurzfrisitg. Ab Montag steht immer um 10 Uhr ein Training auf dem Rotenburger Ahe-Sportplatz an, und zwar immer öffentlich.