RSV-Vorsitzender Grewe: „Wir wollen Oberliga spielen“

Von: Matthias Freese

Lieblingsplatz? Das Ahe-Stadion gehört für den RSV-Vorsitzenden Peter Grewe mit Sicherheit dazu. © Freese

Peter Grewe ist für zwei weitere Jahre als RSV-Vorsitzender gewählt worden. Im Interview verrät er seine Pläne und gibt ein klares Bekenntnis ab.

Rotenburg – Seit dem Frühjahr 2016 steht Peter Grewe mittlerweile dem Rotenburger SV vor, nachdem er schon von 2002 bis 2005 und von 2006 bis 2009 Präsident des Fußball-Clubs von der Wümme gewesen ist. Nun ist klar, dass der 70-jährige Unternehmer auch noch zwei weitere Jahre als Vorsitzender fungiert – auf der Jahreshauptversammlung wurde er wiedergewählt. Im Gespräch erklärt er, was er vorhat und gibt ein klares Bekenntnis ab.

Eigentlich war vorher schon klar, dass Sie weitermachen. Aber warum haben Sie sich dazu entschlossen, noch zwei Jahren ranzuhängen?

Es bringt mir einfach mehr Spaß als keinen Spaß. Außerdem gibt es viele angefangene Projekte, die ich gerne zu Ende bringen möchte.

Welche meinen Sie?

Zum Beispiel ist es ein Zeugwart, den wir brauchen. Wir haben jetzt 509 Mitglieder. Wenn du hochrechnest, wie viele Trikots und Bälle du dafür brauchst, um 25 Mannschaften einzukleiden, dann ist das ein Problem. Was noch wichtig ist: Die Kommunikation im Verein von oben nach unten und umgekehrt ist nicht optimal. Am 26. Januar haben wir deshalb alle Trainer des Vereins eingeladen und stellen da vor, was die Trainer von uns erwarten können und was wir von ihnen erwarten.

Rotenburger SV verabschiedet eine neue Satzung Der Rotenburger SV hat auf seiner Jahreshauptversammlung eine neue Satzung verabschiedet. Neu ist dabei, dass nur noch der geschäftsführende Vorstand für zwei Jahre gewählt wird. Vorbehaltlich der Eintragung der neuen Satzung ins Vereinsregister bilden diesen nun der alte und neue erste Vorsitzende Peter Grewe, dessen Stellvertreter Thorsten Nitz, Henning Schwardt als Vorstand Jugend sowie Jörg Niepel als Vorstand Marketing. Der bisherige Geschäftsführer Joschka Kleber wird künftig vom Vorstand bestimmt und nicht mehr gewählt. Der unbesetzte Posten des Schatzmeisters wurde gestrichen, dieser Part fällt ohnehin bereits in Klebers Zuständigkeitsbereich. Wie der Geschäftsführer berichtet, habe der RSV das Geschäftsjahr mit einem Plus von 3 500 Euro abgeschlossen. maf

Und öffentlichkeitswirksame Projekte?

Da haben wir den Lichtaustausch, also die Umstellung der Flutlichter auf LED. Es ist eine Ersparnis von 66 Prozent an Energie drin. Die Frage ist aber, wer sich darum kümmert. Ist es der Verein? Dann muss uns die Stadt dazu ermächtigen. Oder kümmert sich die Stadt darum? Und: Flutlicht auf Platz eins hätten wir gerne. Ich weiß nicht, ob das schon richtig auf der Agenda bei der Stadt ist. Aber der ganze Jugendfußball könnte dann dort trainieren.

Wie sieht denn die sportliche Zielsetzung des RSV aus?

Unser Ziel bleibt gleich: Wir wollen Oberliga spielen, möglichst mit der Zweiten irgendwann im Bezirk, die Dritte möglichst in der 1. Kreisklasse sehen und eine Vierte als Spaßmannschaft gründen. Im Jugendbereich ist es auch das Ziel, wenigstens jeden Jahrgang von der U 15 bis zur U 18 oder U 19 in der Landesliga spielen zu haben. Im Jugendbereich wird es aber immer schwieriger mit den Vereinswechseln, denn du musst auch aufpassen, dass du auf den Dörfern die Mannschaften nicht kaputtmachst. Wir müssen deshalb einen Stil pflegen, der nicht nur auf den RSV ausgerichtet ist.

Aber es gibt momentan auch einen enormen Zulauf beim RSV ...

Ungefähr 100 Mitglieder sind es mehr. Wir haben enorm viele Sechs- bis 14-Jährige darunter. Das muss unser Fokus sein, diese hochzuziehen.

Können Sie sich vorstellen, nach 2024 noch weiterzumachen oder wird das Ihre letzte Amtsperiode sein?

Das steht noch nicht fest. Es müsste aber ein Zustand erreicht werden, der es weniger zeitraubend macht, denn eigentlich sind alle im Vorstand überlastet. Was ich aber noch gerne möchte in den nächsten zwei Jahren: Dass der RSV ein modern aufgestellter Verein wird. Und es wäre doch schade, wenn wir so viel angeschoben haben und dann die Puzzleteile nicht zusammengesetzt kriegen.

Die nächste wichtige Personalie ist die Verlängerung mit Oberliga-Trainer Tim Ebersbach, oder?

Ja, das wollen wir – ligaunabhängig. Kontinuität ist ein großes Plus und wir haben absolut den Eindruck, dass die Mannschaft ihm folgt. Da werden aber ein paar Dinge zu erledigen sein, um Tim das Gefühl zu geben, dass er bei uns gut aufgehoben ist. Aber ich bin guter Hoffnung. Er ist einerseits der Trainer, aber auch ein wertvolles Mitglied des Vereins und hat vieles auch außerhalb der ersten Herren gemacht.