RSV verpasst im Niedersachsenpokal Historisches

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Björn Mickelat besaß die letzte Chance, schied mit dem RSV aber im Niedersachsenpokal in Bersenbrück aus. © Freese

Der Rotenburger SV ist aus dem Niedersachsenpokal ausgeschieden. In einem chancenarmen Spiel ging der TuS Bersenbrück als Gewinner vom Platz und steht im Halbfinale.

Rotenburg – Gerade holte der Rotenburger SV die zweite Ecke am Stück heraus, da sprang der kurz zuvor ausgewechselte Yannick Chwolka von der Bank auf und rief: „Männer fighten, kommt.“ Zu einer guten Chance kamen die Fußballer von Trainer Tim Ebersbach im Viertelfinale des Niedersachsenpokals zwar noch, Zählbares sprang in den Schlussminuten jedoch nur für die Gastgeber heraus. Der TuS Bersenbrück baute dadurch seine Führung aus und setzte sich im Duell der beiden Oberligisten mit 2:0 (0:0) auf eigenem Platz durch. Für die Elf von Guido Kalle geht der Traum von der ersten Runde des DFB-Pokals weiter, während die Wümmestädter Historisches verpassten.

Noch nie stand der RSV im Halbfinale des Niedersachsenpokals und wird es zumindest in dieser Saison auch nicht mehr. „Das wäre nur ein Zwischenschritt gewesen. Das Größte für die Spieler wäre das Finale gewesen. Da spielst du vor 2 000 Zuschauern um den DFB-Pokal“, betonte Ebersbach, der somit „schnell einen Haken“ hinter den Wettbewerb setzte und sich nun auf die Liga konzenriert. „In der stehen wir weiter voll im Soll. Wir wollen den Klassenerhalt und wir stehen aktuell überm Strich.“

„Passt symptomatisch zu den letzten Wochen“

Im Kampf um den Abstieg wird der verletzte Marlo Siech voraussichtlich zeitnah wieder einsteigen. Auf einen konkreten Termin wollte sich der RSV-Coach aber nicht festlegen. Der Innenverteidiger fehlte somit auch am Montagnachmittag in Bersenbrück – ebenso Stefan Denker. Der Kapitän befand sich im Urlaub. „Den hat er vor Monaten schon gebucht. Es passte sich aber auch ganz gut, weil er im letzten Spiel in der zweiten Halbzeit sehr platt wirkte“, erinnerte sich Ebersbach an Denkers zweite Partie über 90 Minuten nach langer Verletzungspause.

Für den 32-Jährigen stand Wedat Bezek in der Anfangsformation. Zudem blieb Arthur Bossert zunächst auf der Bank, Peter Bolm begann in der Spitze. An der ersten Großchance war der Stürmer nicht direkt beteiligt. Rechtsaußen Erik Köhler hatte den Ball am gegnerischen Sechzehner erobert und hoch über Bolm reingeflankt. Tom Kanowski wiederum kam an den Ball und setzte seinen Schuss an die Latte (8.). „Das passt symptomatisch zu den letzten Wochen“, kommentierte Ebersbach, dessen Mannschaft zuvor von der Spielweise des Gegners „überrascht“ gewesen sei. „Wir hatten erst ein paar Probleme, weil die viele lange Bälle geschlagen haben“, erklärte der RSV-Coach. Hinzu kamen die Platzverhältnisse. „Die Anlage insgesamt ist sehr geil, aber der Rasen seit einiger Zeit sehr schlecht, weil in der Nähe ein Fluss fließt, wodurch der Platz nach dem ganzen Regen sehr tief ist.“ Bersenbrück kam damit zunehmend besser klar und verpasste mehrfach die Führung. Erst klärte Kevin Klee kurz vor der Linie (20.), dann traf Michel Eickschläger das Außennetz (24.), in der Schlussminute der ersten Hälfte hielt zudem Jeroen Gies einen Freistoß von Philipp Schmidt.

„Die Niederlage geht in Ordnung“

Nach der Pause dauerte es keine 180 Sekunden, ehe Jules Reimerink nach einem Kontakt von RSV-Innenverteidiger Björn Hakansson zu Boden ging. „Der Elfmeter ist berechtigt. Er trifft ihn am Fuß“, räumte Ebersbach ein. Patrick Greten verwandelte. In einer sonst chancenarmen zweiten Hälfte gelang Lars Spit noch das 2:0 (90.+1). Björn Mickelat scheiterte im Anschluss auf der anderen Seite an Keeper Tariq Olatunji. „Die Niederlage geht in Ordnung, auch wenn unsere Leistung ganz gut war. Wir machen eben diese kleinen Fehler. Daran müssen wir arbeiten“, bilanzierte Ebersbach nach dem Pokal-Aus.