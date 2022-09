RSV verliert Siech und zwei Punkte

Von: Matthias Freese

Teilen

Die Entstehung des Führungstreffers: Erik Köhler (vorne) steht mit dem Rücken zu Schöningens Felix Behling. Kurz darauf spielt er den Doppelpass mit Joel Schallschmidt und schlenzt den Ball überlegt ins Tor. © Freese

Trotz zahlreicher Großchancen gelang dem RSV gegen Aufsteiger Schöningen nur ein 1:1. Den entscheidenden Gegentreffer fingen sich die Gastgeber in der Schlussminute.

Rotenburg – Plötzlich war es still und die gerade noch ausgelassene Stimmung auf der Bank des Rotenburger SV auf dem Nullpunkt. Weil Keeper Jeroen Gies in der 90. Minute einen harmlosen Freistoß von Nathan-Rafael Wahlig nach vorne fallen ließ, gelang Jens-Olaf Rick noch der Ausgleich für den Aufsteiger FSV Schöningen. Eine gutklassige Partie in der Fußball-Oberliga endete mit einem 1:1 (0:0), das für die Wümmestädter einer Niederlage gleichkam. „Das fühlt sich nicht wie ein gewonnener Punkt an“, räumte Coach Tim Ebersbach ein. Seine Elf hatte die besseren Chancen, war immer wieder am überragenden Torwart Philipp Nabel gescheitert und erst spät durch Erik Köhler in Führung gegangen.

Dass der RSV damit auf den ersten Abstiegsplatz absackte, liegt ohne Frage an der Heimbilanz. „Das ist das dritte Heimspiel in Folge, in dem wir 1:0 geführt haben und jedes Mal nur einen Punkt geholt haben“, bemerkte der erneut von Beginn an als Sturmspitze aufgebotene Co-Trainer Björn Mickelat fast schon regelrecht verzweifelt. „Das sind sechs Punkte zu Hause. Das tut weh, wenn man auch die anderen Ergebnisse sieht.“

Schiedsrichter gibt zwei „Kann-Elfmeter“ nicht

Hinzu kommen noch andere Sorgen – mal wieder personeller Art. Innenverteidiger Marlo Siech quälte sich noch bis in die Halbzeit und schied dann am Knie verletzt. „Ich hoffe, dass es nichts Schlimmes ist“, meinte Ebersbach, während Siech nach dem Spiel selbst wenig optimistisch klang: „Mein Bauchgefühl ist nicht so gut, ich habe schon Schmerzen“, meinte er. Bei einem Außenristpass auf Mickelat war er im Boden hängen geblieben und hatte sich das rechte Knie lädiert. Dem RSV droht also der nächste Ausfall in der Defensive nach dem bereits seit Monaten verletzten Sämi van den Berg. Für Siech rückte Björn Hakansson nach innen.

Auch Schiedsrichter Marcel Waldmann (SV Union Lohne) meinte es nicht allzu gut mit den Rotenburgern, ansonsten hätte er wohl wenigstens einen von zwei „Kann-Elfmetern“ gegeben. Erst wurde Lucas Chwolka bei seinem Schuss von Daniel Reiche von hinten von den Beinen geholt (35.), dann legte Gunnar Niemann seinen ganzen Körper in Joel Schallschmidt und brachte ihn im Sechzehner zu Fall (39.). In beiden Szenen ließ der Unparteiische weiterlaufen.

Verletzt: Marlo Siech. © Freese

Doch auch ohne Elfmeter hätten die Platzherren durchaus als Sieger vom Platz gehen können. „Man muss hier führen“, fand auch RSV-Präsident Peter Grewe bereits vor der Halbzeit angesichts der Chancen von Köhler (21.) sowie Tom Kanowski (22./23.), dessen Schuss jedes Mal stark von Nabel pariert wurde.

Zu Beginn der zweiten Hälfte war es erneut der Schlussmann der in schicken grauen Trikots spielenden Gäste, der zu Höchstform auflief und gegen Mickelat (49.), Lucas Chwolka (51.), Kevin Klee (51.) und Kanowski (52.) parierte. In der 83. Minute gelang doch noch die Führung durch ein „traumhaftes Tor“, so Ebersbach. Der bis dato unauffällige Köhler spielte einen Doppelpass mit Joel Schallschmidt. Rotenburgs Bester an diesem Tag bediente Köhler dabei mit der Hacke – und der schob überlegt ein.

Anderthalb Köpfe höher springt Kevin Klee (hinten) hier als Schöningens Christopher Münch. © Freese

Doch wieder brachten die Rotenburger vor 150 Zuschauern ein 1:0 nicht ins Ziel. „Das ist krass, so ein Geschenk. Das kostet uns den Dreier“, wusste auch Ebersbach, betonte aber auch: „Da müssen wir zusammen durch, wir sind eine Mannschaft. Und ,Gigi‘ (gemeint ist Torwart Gies, Anm. d. Red.) hat schon einige Spiele gehabt, wo er uns die Punkte gerettet hat. Mir tut es echt leid für den Jungen. Bei denen hält der Torwart sie mit vier, fünf Glanzparaden im Spiel – und wir fressen so ein Ding.“

So jedenfalls belohnte sich der RSV jedoch nicht entsprechend für eine Leistung in einem „richtig guten Oberligaspiel“, die Ebersbach in der Summe als „vielleicht konstanteste“ der bisherigen Saison bezeichnete. „Im Normalfall gibt es hier nur einen Sieger“, stellte er enttäuscht fest. Aber was ist normal?