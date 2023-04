RSV-Reserve punktet mit Mickelat und Mentalität

Von: Matthias Freese

Bremervördes Keeper Hannes Glandorf pariert zwar den Schuss von Buba Jabbi, doch der Unparteiische zeigt wegen eines vermeintlichen Fouls auf den Punkt. © Freese

Der Rotenburger SV II hat gegen den Bremervörder SC noch einen 0:2-Rückstand aufgeholt. Den Ausgleich erzielte Aziz Arnavutoglu mit einem Traumtor.

Rotenburg – Stadionsprecher Carsten Böder äußerte eine Bitte via Lautsprecher: „Falls das einer gefilmt haben sollte, hätte ich das gerne.“ Gemeint war der sehenswerte Volleyschuss, mit dem Aziz Arnavutoglu eine Ecke von Spielertrainer Michel Müller zum 2:2 für den Rotenburger SV II ins Netz hämmerte (69.). Es war gleichzeitig der Endstand im Heimspiel gegen den Bremervörder SC, nachdem der Tabellenzweite bereits mit 2:0 geführt hatte.

„Den Punkt holen nicht alle von da unten“, lobte Müller die Mentalität seiner Jungs und ergänzte: „Im Großen und Ganzen geht das Unentschieden so in Ordnung.“ Das bestätigte auch Bremervördes Trainer Tobias Wilkens: „Aufgrund der ersten Halbzeit definitiv.“ Da nämlich hatten die Rotenburger mehr vom Spiel und auch deutlich mehr Abschlüsse. „Wir mussten hinten improvisieren und haben versucht, mit einer Dreierkette zu spielen“, erklärte Wilkens.

Einmal den Kopf streicheln: Rotenburgs Björn Mickelat (l.) und sein ehemaliger Kollege Toni Fahrner. © Freese

Auch der RSV agierte mit diesem System – und erhielt Hilfe von „oben“. Routinier Björn Mickelat aus dem Oberliga-Kader stand hinten zwischen Nico Nachtigall und Jonas Jungert. „Man merkt sofort, was für eine Erfahrung er mitbringt“, lobte Müller den 42-Jährigen, der nachher fand: „Das erinnert mich hier an unsere Oberliga-Zeit zu Anfang. Du musst 3:0 führen und liegst 0:2 hinten.“ Am Rückstand traf Mickelat keine Schuld. „Ich war einen Schritt zu spät“, räumte Keeper Hannes Butt ein, der dadurch einen Strafstoß gegen Toni Fahrner verursachte. Der Gefoulte verwandelte selbst (16.) und erhöhte in der 61. Minute auch auf 2:0, nachdem er sich clever um Arnavutoglu gedreht hatte.

Das Spiel schien entschieden. „Normal plätschert das dann vor sich hin“, dachte auch Wilkens. Dann aber zeigte Referee Keno Cirksena (SF Bispingen) erneut auf den Punkt – dieses Mal für den RSV. Keeper Hannes Glandorf hatte gegen den nimmermüden Buba Jabbi pariert, dann kam der Stürmer aber zu Fall. „Ich hab‘ doch den Ball“, flehte der Schlussmann den Referee an. „Ich glaube, den musst du nicht pfeifen“, räumte auch Michel Müller später ein. Linus Baselt war es egal – er verwandelte zum 1:2 (63.). Als Arnavutoglu sogar ausglich, witterten die abstiegsbedrohten Gastgeber ihre Chance auf den Heimsieg. Müller verpasste allerdings eine Flanke von Douglas Wink, der Nachschuss von Thomas Pons wurde abgeblockt (81.). Ansonsten fehlte es aber an klaren Offensivaktionen, weil die Bälle mit Rückenwind oft zu lang gerieten. In der Schlussphase hatte die Rotenburger Defensive dafür mehrere brenzlige Situationen zu überstehen, zweimal parierte Butt gegen Jöran Engelke (85./90.). Das Spiel hätte also zu beiden Seiten kippen können.

„Wir müssen erst mal gucken, dass wir nicht absteigen“

„Wir leben! Wir sind wiedergekommen!“, war Spielertrainer Müller die Freude über den Auftritt jedenfalls spürbar anzumerken. Der Punkt war umso wichtiger, da sein Team sonst auf den drittletzten Platz abgerutscht wäre. „Wir müssen erst mal gucken, dass wir nicht absteigen“, betonte auch Präsident Peter Grewe. Denn das würde ihm die bislang erfolglose Suche nach einem Nachfolger für Michel Müller als Trainer spürbar erleichtern.