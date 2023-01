Rotenburger SV packt in Gnarrenburg gleich zwei Pokale ein

Von: Matthias Freese

Verfolgt von drei Bornreihern: Joel Schallschmidt gelang im Finale das Siegtor für den Rotenburger SV. © Krause

Einen „richtigen“ und einen „falschen“ Pokal nahm der Rotenburg vom Hallenturnier in Gnarrenburg mit. Im Finale bezwang der Oberligist BW Bornreihe.

Gnarrenburg – Sie hatten es ja nur gut gemeint, als sie den Wanderpokal noch schnell einpackten, um ihn vor Ort in Gnarrenburg abzugeben. Doch dort wurde die Annahme verweigert, denn erstens waren die Oberliga-Fußballer der Rotenburger SV gar nicht der Titelverteidiger beim Volksbank-Cup, zweitens war es die Trophäe, die sie vor der Corona-Krise beim Hallenkick in Tarmstedt gewonnen hatten. „Es ist schon ein paar Jahre her, da haben wir das Turnier verwechselt“, räumte Lucas Chwolka schmunzelnd ein. Am Ende fuhren die Wümmestädter deshalb mit zwei Pokalen heim – dem falschen und dem richtigen, den sie sich am Freitagabend durch einen 1:0-Erfolg im Finale gegen den Landesliga-Spitzenreiter SV Blau-Weiß Bornreihe sicherten.

Hallenfußball ist tot? Von wegen! Der TSV Gnarrenburg trat jedenfalls den Gegenbeweis an. In der proppevollen Halle – der Veranstalter sprach allein von 300 zahlenden Zuschauern – wurde auf die klassische Variante gesetzt, nicht auf Futsal. Auch der eine oder andere robustere Zweikampf wurde geduldet. Und offensichtlich stimmte die Mischung mit zehn Teams von der Kreisliga bis zur Oberliga. Schöne Tore waren ebenfalls dabei – besonders sehenswert der Befreiungsschlag von Martin Küstner, Torwart der Bornreiher, der so gegen Gastgeber Gnarrenburg aus der eigenen Hälfte in den Winkel traf.

Nur ein Tor fehlten Momme Grewe (l., gegen Beverns Lennart Busch) und der SG Unterstedt, um ins Halbfinale zu kommen. © Krause

Einer der Underdogs hätte fast den Sprung ins Halbfinale geschafft, doch Kreisliga-Primus SG Unterstedt fehlte im entscheidenden Gruppenspiel gegen den Bezirksligisten VSK Osterholz-Scharmbeck nur ein Tor, um dieses zu erreichen. Leon Linkes Führung glich Jan Brinkmann aus, während Wolfgang Pesch die dickste Möglichkeit zum Siegtreffer vergab. „Chancen waren ja da, aber wenn man nicht wach im Kopf ist, hat man es auch nicht verdient“, haderte auf der Tribüne Andreas Rosebrock aus dem Trainerstab, während auf dem Feld Hannes Kettenburg das Sagen hatte. Für Unterstedt startet bereits Ende der Woche die Vorbereitung, wie Coach Patrick Werna verriet. „Und Ende des Monats sind wir im Trainingslager in Malente.“

Der 41-jährige Lars Neugebauer hütete das Tor des RSV im Wechsel mit Björn Mickelat. © Freese

Die Preisgelder in Gnarrenburg teilten derweil vier andere Teams unter sich auf. Allein 450 Euro nahm der RSV mit. Der Oberligist hatte im Kasten seinen ehemaligen Torwarttrainer Lars Neugebauer (inzwischen in dieser Funktion bei Werder Bremens Bundesliga-Frauen tätig) aufgeboten – allerdings als „Teilzeitkraft“, denn oft übernahm Björn Mickelat die Rolle des mitspielenden Schlussmannes und schaffte damit ein Überzahlspiel. In der Vorrunde siegte der RSV 4:0 gegen Kreisligist TSV Bevern, 2:0 gegen Unterstedt sowie 2:1 gegen die U 19 des JFV A/O/B/H/H aus der Regionalliga und trennte sich von Osterholz-Scharmbeck 1:1. Im Halbfinale gegen den Ligarivalen SV Ahlerstedt/Ottendorf glich Rotenburgs Timon Wolff die Führung von Darvin Stüve aus, dann gab Mickelat das Kommando, die letzte halbe Minute auszuspielen und bediente per Ecke in der Schlusssekunde Yannick Chwolka, dem der Siegtreffer gelang – 2:1.

Yannick Chwolka war ohnehin die Überraschung des Turniers, denn mit vier Toren war der Außenverteidiger neben Stüve und Brinkmann bester Torschütze. Da Chwolka sich gegen die Konkurrenten im ausgetragenen Penaltyschießen durchsetzte, heimste er einen prall gefüllten Fresskorb ein. „Das kannst du keinem erzählen“, staunte auch Teamkollege Joel Schallschmidt über die Torausbeute. Zum besten Keeper wurde letztlich Nikolai Süß (VSK Osterholz-Scharmbeck), zum besten Spieler des Turniers Derrick Ampofo vom ausgeschiedenen FC Worpswede gewählt.

Siegerbild mit dem richtigen Pokal: Der RSV mit (oben, v.l.) Tom Kanowski, Franko Jäger, Lars Neugebauer, Björn Mickelat, Lucas Chwolka, (unten, v.l.) Timon Wolff, Joel Schallschmidt und Yannick Chwolka. © Krause

Mann des Finales war indes Schallschmidt, schließlich erzielte er gegen Titelverteidiger Bornreihe den 1:0-Siegtreffer. Der RSV wurde damit seinem Ruf als gute Hallenmannschaft gerecht. „Wir haben damals überlegt, ob wir es aufgrund der Verletzungsgefahr verbieten“, räumte Coach Tim Ebersbach – auf der Tribüne in der Zuschauerrolle – ein. „Aber die Jungs haben da einfach Bock zu.“ Das bestätigte auch Lucas Chwolka: „Wir kommen hier nicht nur zum Spaß her. Sobald man auf dem Platz steht, ist der Ehrgeiz auch da. Und wenn man als Oberligist hier ankommt, hat man schon der Anspruch, ins Halbfinale zu kommen.“ Am Ende war es sogar der Turniersieg. Und Lucas Chwolka kommentierte bei der Siegerehrung mit Selbstironie: „Der Pokal kommt mir bekannt vor, aber mir würde ich da nicht mehr vertrauen.“