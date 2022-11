Kanowski-Sperre sprengt die Rotenburger Erfolgself

Von: Matthias Freese

Konzentriert, gesetzt, flexibel: Nur ob Marcello Muniz auf der rechten oder linken Seite aufläuft, ist fraglich. © Freese

Kann der Rotenburger SV seinen Lauf fortsetzen und im letzten Hinrundenspiel einen Dreier nachlegen? Es geht auf den Kunstrasen des VfL Oldenburg.

Rotenburg – Zum Abschluss der Hinrunde geht es für die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV auf ungewohntes und ungeliebtes Terrain, denn der VfL Oldenburg trägt seine Heimspiele grundsätzlich auf Kunstrasen aus. Anpfiff im Hans-Prull-Stadion ist Sonntag um 15 Uhr. „Das ist definitiv ein klarer Wettbewerbsvorteil für Oldenburg“, findet RSV-Trainer Tim Ebersbach und dämpft die Erwartungen. „Wir sind ja nicht wirklich eine Kunstrasenmannschaft. Und es ist schon auffällig, dass die zu Hause fast alles dominiert haben.“

Um besser vorbereitet zu sein, haben sich die Wümmestädter am Freitag den Kunstrasenplatz in Sittensen gemietet. Dort galt es auch zu testen, wer die Position auf der linken Abwehrseite übernimmt. Da sich Tom Kanowski beim 3:0-Sieg gegen Arminia Hannover seine fünfte Gelbe Karte abgeholt hatte, ist die Erfolgself gesprengt. Mehrere Varianten gibt es. Marcello Muniz könnte von rechts wieder rüberrücken, aber auch Björn Hakansson aus der Dreierkette nach außen zurückkehren. Dann wiederum wäre in der Innenverteidigung ein Platz frei, sodass Kevin Klee seinen Startelfplatz wiedererhalten dürfte – wenngleich er auch als rechter Außenverteidiger eine Alternative wäre. „Eigentlich gehört er in die erste Elf“, findet Ebersbach, hatte aber zuletzt die Qual der Wahl.

Ersatzkeeper nach Butt-Verletzung für Sonntag gesucht

Die wiederum besitzt der Coach aktuell nicht, wenn es um die Position des Ersatzkeepers hinter Stammkraft Jeroen Gies geht. Hannes Butt, die eigentliche Nummer zwei, fiel bereits gegen Hannover aus, da er sich eine Verletzung an der Hüfte zugezogen hatte. Für ihn setzte sich deshalb Alexander Nitz auf die Bank – allerdings absolviert er am Sonntag noch ein Spiel mit der dritten Mannschaft und müsste eventuell nachreisen. Tom Knaak, Schlussmann der spielfreien Zweiten, befindet sich im Urlaub. Und U 18-Torwart Benedikt Frank, der bereits einige Trainingseinheiten mitgemacht hat und auch mitfährt, um Gies mit warm zu machen, darf noch nicht spielen, weil er erst 17 ist. Ebersbach wollte deshalb sicherheitshalber bei seinen Feldspielern nachfragen, „ob es sich einer im Fall der Fälle zutraut“.