Klee und Bolm gelingt Doppelpack ‒ RSV mit Köpfchen ins Achtelfinale

Von: Matthias Freese

Glückwünsche für ein gelungenes Spiel: Doppeltorschütze Kevin Klee (Mitte) aus Hassendorf. © Freese

Durch einen 5:1-Sieg gegen den VfL Oldenburg ist der Rotenburger SV ins Viertelfinale des Niedersachsenpokals eingezogen.

Rotenburg – Ein solch hoher Sieg für den Rotenburger SV im Niedersachsenpokal – da geriet auch Tim Ebersbach ins Grübeln: „Gab‘s das schon mal?“, fragte der Coach des Fußball-Oberligisten und schob noch einen weiteren Gedanken hinterher: „Haben wir überhaupt schon mal vier Tore in einer Halbzeit geschossen?“ Es ließ sich an diesem denkwürdigen Mittwochabend nicht mehr aufklären, war aber auch nebensächlich.

Mit einem 5:1 (4:1) gegen den Ligarivalen VfL Oldenburg zogen die Wümmestädter vor rund 160 Zuschauern im Ahe-Stadion ins Viertelfinale ein – bis zum DFB-Pokal sind es jetzt nur noch drei Siege ...

„Das ist eine schöne Geschichte für die Jungs und zeigt, dass wir gewisse Waffen und Stärken sowie eine gute Breite im Kader haben“, stellte Ebersbach fest. Immerhin waren ihm neben den üblichen Verdächtigen, sprich: Langzeitverletzten, kurzfristig noch einmal vier erkrankte Spieler ausgefallen: der zuletzt gesetzte Sechser Tobias Kirschke, Abwehrchef Marlo Siech, Wedat Bezek und Joshua Knipp. Nach dem Spiel hatte sich die Liste noch weiter verlängert: Bei Erik Köhler (Schulterprobleme) und Peter Bolm (Verhärtung im Oberschenkel) hofft der Trainer immerhin noch auf einen Einsatz im Punktspiel am Sonntag beim HSC Hannover, Noel Lohmann (Oberschenkelzerrung) ist indes „definitiv raus – damit sind wir bei Spieler Nummer zehn“, rechnete Ebersbach vor.

„Dienst erfüllt“ – so kommentierte Peter Bolm (vorne) seinen Auftritt gegen den VfL Oldenburg im Niedersachsenpokal. Zwei Tore steuerte der Stürmer bei, schied dann aber verletzt aus. © Freese

Schon gegen Oldenburg wurde also im Vorfeld „nur gebastelt“. Und das sah so aus, dass Björn Mickelat plötzlich als Innenverteidiger auflief. An seiner Seite agierte Neuzugang Kevin Klee – und der 19-Jährige trumpfte groß auf. „Ein starkes Spiel – sehr klar, zweikampfstark und extrem dicht dran“, betonte Ebersbach. Ganz nebenbei erzielte Klee auch noch zwei Kopfballtore. Zunächst gelang ihm nach Mickelat-Ecke der Führungstreffer (10.), dann nach Lohmann-Ecke auch das 3:1 (37.). „Wahnsinn, wie er in der Luft stand“, staunte auch sein Coach, während der Torschütze aus Hassendorf bescheiden meinte: „Glück! Irgendwann rutscht immer mal einer rein.“

Klee war nicht der einzige Doppeltorschütze beim RSV: Auch der als Mittelstürmer aufgebotene Peter Bolm zeigte seine Klasse. Er markierte das 2:0 nach einer Flanke von Yannick Chwolka (12.) und mit dem 5:1 in der 56. Minute auch die Entscheidung. „Dienst erledigt“, kommentierte Bolm seinen Auftritt, nachdem er verletzt ausschied. Für das 4:1 hatte Erik Köhler nach einem Pass von Lohmann gesorgt (38.), während die Oldenburger zwischenzeitlich durch Omar Kujabi auf 1:2 verkürzt hatten (13.). Der Flügelspieler war der einzige Akteur im Team der Huntestädter, der Gefahr ausstrahlte. Trotzdem lag RSV-Kapitän Lucas Chwolka richtig, als er auf dem Weg in die Halbzeitpause meinte: „Läuft gut.“ Dem schloss sich Ebersbach an, wenngleich er fand: „Fußballerisch war noch Luft nach oben, aber dafür waren wir gerade in der Luft extrem stark, haben viel Druck erzeugt und sie immer wieder gestresst.“