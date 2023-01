RSV-Keeper Gies nimmt Heeslingens Angebot an

Von: Matthias Freese

Beim RSV ist Jeroen Gies die Nummer eins – künftig auch in Heeslingen? © Freese

Im Sommer verlässt Jeroen Gies den Rotenburger SV und wechselt zum Rivalen. Trifft er dort auf Heeslingens Nummer eins oder was macht Arne Exner?

Rotenburg – Im Sommer ist Schluss beim Rotenburger SV: Stammkeeper Jeroen Gies wird die Oberliga-Fußballer von der Wümme nach zwei Jahren wieder verlassen. Das räumte der 27-jährige Botheler auf Nachfrage unserer Zeitung ein. Seinen Entschluss hatte er der Mannschaft gegenüber im Trainingslager mitgeteilt. „Dass die Jungs das wissen, finde ich nur respektvoll“, erklärt er und verkündete in diesem Kreis auch seinen neuen Verein. Gies wechselt zum Liga- und Kreisrivalen Heeslinger SC! Dort soll er einen Zwei-Jahres-Vertrag bekommen. Torsten Krieg-Hasch, der Sportliche Leiter des RSV, bestätigt die Einigung mit Heeslingen: „Das ist alles geregelt.“

Für Rotenburg ist der Transfer ein herber Verlust, schließlich ist Gies die unumstrittene Nummer eins, seit er 2021 vom Nordost-Regionalligisten und Sachsenpokalsieger Lok Leipzig kam. Mit ihm gelang der Oberliga-Klassenerhalt. Der Schlussmann, der sechs Jahre lang in der Werder-Jugend ausgebildet wurde, hatte zuvor für den SV Meppen drei Jahre in der 3. Liga gespielt.

„Alles ist möglich“

Der sportliche Anreiz habe den Ausschlag gegeben, betont Gies. Heeslingen hat beste Chancen auf den Regionalligaaufstieg. „Und ich habe mir gesagt, dass ich was Neues möchte. Klar ist es schade, klar tut es mir leid“, denkt er speziell an die Torhüter im Jugendbereich, die er aktuell noch trainiert.

Das Interesse des Rivalen aus Heeslingen soll bereits von längerer Dauer sein. Auch vor der Saison soll es eine Anfrage gegeben haben, damals liebäugelte Heeslingens aktuelle Nummer eins, Arne Exner (26), mit einem Wechsel. Und jetzt? „Bei mir ist noch nichts klar, wir sind in offenen Gesprächen. Alles ist möglich“, sagt Exner auf Nachfrage. „Es muss aber alles passen, ich wohne ja mittlerweile in Hamburg.“ Denkbar also, dass er sich verabschiedet, um es höher zu versuchen. Denkbar auch, dass er bleibt. Dann würde sich ein „Zweikampf der Titanen“ anbahnen, denn beide Keeper zählen zu den besten der Oberliga. Durchaus eine Situation, die Brisanz birgt, wobei Exners Standing im Team auch dank seiner Leistungen sehr hoch ist – womöglich ein Vorteil für ihn! Ob er also als Nummer eins wechselt, „das steht noch nicht fest“, weiß Gies, der den Konkurrenzkampf annehmen will: „Sonst würde ich da nicht hingehen.“ Exner, ebenso unumstrittene Nummer eins wie Gies beim RSV, sieht es positiv: „Das macht einen nur besser und fordert einen noch mehr. Da muss man ans Maximum gehen. Eigentlich wünsche ich mir so etwas. Ich hätte da keine Angst vor.“

Geht er oder bleibt er? Derzeit ist Arne Exner die Nummer eins des Heeslinger SC. © Freese

Dass Heeslingens derzeitige Nummer zwei Fabian Klinkmann bleibt, scheint unwahrscheinlich, zumal bereits das Talent Leander Hoppenrath vom JFV A/O/B/H/H verpflichtet wurde. Klinkmann könnte zum Landesligisten VfL Güldenstern Stade zurückkehren, wäre aber auch ein Kandidat für die Gies-Nachfolge beim RSV. „Ich bin fest davon überzeugt, dass wir einen Oberliga-Torwart bekommen“, sagt RSV-Coach Tim Ebersbach. Krieg-Hasch bedauert den Abgang von Gies („Er ist ein überragender Torwart“), ist aber ebenfalls sicher, adäquaten Ersatz zu finden, „wenn wir in der Oberliga bleiben. Allein im Laufe der letzten Monate sind mir sechs Torhüter angeboten worden. Das zeigt doch, dass wir interessant sind.“ Gies will dazu beitragen, dass die Kreisstädter auch nächste Saison ohne ihn in der Oberliga auflaufen. „Ich werde alles dafür geben“, verspricht er. „Ich stehe schließlich bei Rotenburg unter Vertrag, da bin ich professionell genug.“