RSV kassiert „extrem bitteres“ 1:3 zum Auftakt

Von: Matthias Freese

Teilen

Nicht nur mit den Füßen, auch mit den Armen wurde gearbeitet: Der Rotenburger Arthur Bossert (vorne links) holt in dieser Szene eine Ecke gegen Lüneburgs Eliezer Correira Ca heraus. © Freese

Der Rotenburger SV hat gegen Lüneburg zu viele Chancen liegengelassen. Die Gäste nutzten wiederum die Fehler der Mannschaft von Tim Ebersbach eiskalt aus.

Rotenburg – Der Gemütszustand? Geknickt, enttäuscht, nachdenklich! Als „extrem bitter“ bezeichnete Trainer Tim Ebersbach die 1:3 (1:1)-Heimniederlage seines Rotenburger SV. Und der neue Abwehrchef Marlo Siech gestand: „Ich hatte mir meinen Einstand auch anders vorgestellt.“ Die Wümmestädter zeigten über weite Strecken gegen den Regionalliga-Absteiger Lüneburger SK Hansa zwar eine solide Vorstellung, erlaubten sich aber in ihrem Auftaktspiel der neuen Oberliga-Saison drei Fehler zu viel, um vor rund 200 Zuschauern im Ahe-Stadion siegreich vom Platz zu gehen.

Ebersbach hatte dabei in seine Mannschaft gehorcht und deren Wunsch berücksichtigt. „Die Jungs wollten lieber mit einer Viererkette spielen“, verriet der Coach und verzichtete deshalb auf eine Dreierreihe in der Defensive. Marlo Siech und Kevin Klee bildeten die Innenverteidigung, Yannick Chwolka übernahm wie gewohnt die rechte Seite, Marcello Muniz die linke für den verletzten Björn Hakansson. Das 4-3-3-System war gleichzeitig die Startelfgarantie für Arthur Bossert, der sich durch das Abschlusstraining endgültig als Achter ins Team gespielt hatte, „weil er sehr gut raumorieniert verteidigt und wir in unserem Gerüst bleiben wollten“, erklärte Ebersbach. „Und er hat auch ein ordentliches Spiel gemacht.“

Erstes Pflichtspiel: RSV-Neuzugang Marlo Siech. © Freese

Unterm Strich waren die Ausfälle der letztjährigen Stammspieler Hakansson, Sämi van den Berg und Stefan Denker aber doch eine große Hypothek. „Ich finde eigentlich, dass wir es spielerisch ganz gut gemacht haben, wir hätten sogar die Punkte gegen einen Regionalliga-Absteiger mitnehmen müssen“, dachte Marlo Siech trotzdem mit Blick auf das Chancenplus seines Teams, das mit der ersten dicken Möglichkeit durch Außenstürmer Erik Köhler bereits in der zweiten Minute begann. „Chancen hatten wir genug, da müssen wir konsequenter werden“, bemerkte Siech. Ebersbach sah sein Team ebenfalls mindestens gleichwertig. „Es hätte in der zweiten Halbzeit auch in unsere Richtung kippen können“, stellte er fest und dachte vor allem an den Schuss von Joel Schallschmidt, der nach Köhler-Flanke zur Ecke geklärt wurde (66.). „In der Summe wäre mindestens ein Unentschieden gerecht gewesen.“

Die sich im Umbruch und noch auf Spielersuche befindenden Lüneburger, bei denen Co-Trainer Gregor Trowitzsch für den im Kosovo weilenden Chefcoach Qendrim Xhafolli die Kommandos gab, verzichteten zwar noch auf Neuzugang Patrick Posipal, agierten aber vor allem im Ausnutzen der RSV-Fehler cleverer. Das begann in der 17. Minute, als Keeper Jeroen Gies bei einem Einwurf in die Sonne blickte und den langen Ball über seine Handschuhe flutschen ließ. Zwar klärte zunächst Siech, doch kurz darauf chipte Robin Neumann, der ohnehin für viel Gefahr zusammen mit Außenverteidiger Marian Kunze über die rechte Seite sorgte, den Ball von der Strafraumgrenze ins Netz. Auch Lüneburgs Keeper Haris Zlomusica sah beim Ausgleich nicht besonders gut aus, als Noel Lohmann ihm aus spitzem Winkel nach Vorarbeit von Muniz den Ball ins Tor spitzelte (26.).

Erik Köhler (l.) kam bei seinem RSV-Punktspieldebüt über den rechten Flügel. Hier stoppt ihn Stefan Wolk. © Freese

Im zweiten Durchgang nahm der RSV ein wenig das Tempo aus der intensiven Partie raus und versuchte Lüneburg zu locken. Unterm Strich ohne Erfolg, denn die Gäste kamen nach einer Ecke durch den freien Paul Knacke zum 2:1 (72.). „Die zweiten Bälle haben wir total verpennt und da auch schlecht gestanden“, räumte Siech ein. „Auch im Zweikampf waren die griffiger.“ Als der RSV dann aufmachte, um noch zum Ausgleich zu kommen, schnappte Lüneburg erneut zu – Gies parierte noch gegen Tomek Pauer, doch der legte anschließend quer zum eingewechselten Neuzugang Albin Nishori – 3:1 (80.). „Das tut schon weh, denn es war eine ordentliche Leistung von uns. Fußballerisch haben wir mehr investiert, aber die hatten eine gute Zweikampfquote in der Luft und haben mit Standards das Spiel gekippt“, resümierte Ebersbach.