RSV kassiert auch in Ahlerstedt späten Ausgleich

Von: Matthias Freese

Da fehlen lediglich Zentimeter: Rotenburgs Kapitän Stefan Denker (vorne rechts) trifft in dieser Szene nur den Innenpfosten. Gegenspieler Thore Nissen (l.) kommt mit seiner Grätsche wiederum zu spät. © Freese

Der Rotenburger SV hat sein fünftes Unentschieden eingefahren. Dabei hatte die Ebersbach-Elf zwischenzeitlich einen Rückstand gedreht.

Ahlerstedt – Allmählich entwickeln sich die Fußballer des Rotenburger SV zu den Unentschieden-Experten der Oberliga. Trotz drückender Überlegenheit kamen sie am Freitagabend nicht über ein 2:2 (2:1) beim Aufsteiger SV Ahlerstedt/Ottendorf hinaus – es war bereits das fünfte Unentschieden im neunten Saisonspiel. Besonders ärgerlich: Bereits zum vierten Mal brachten die Wümmestädter eine Führung nicht ins Ziel und kassierten einen späten Ausgleich. „Der einzige Vorwurf, den ich den Jungs machen kann, ist, dass wir den Sack nicht zugemacht haben“, haderte Coach Tim Ebersbach.

Die Rotenburger fanden im Stadion am Auetal optimale Bedingungen vor. „Der kurze Rasen tut unserem Spiel gut. Wir hatten ein richtig starkes Aufbauspiel“, lobte auch Ebersbach das Ahlerstedter Grün. Allerdings hatte der Trainer doch noch nicht auf seinen am Knie verletzten Abwehrchef zurückgreifen können, sodass Björn Hakansson erneut in die Innenverteidigung rückte. Der eigentliche Außenverteidiger war bester Mann auf dem Platz, nicht nur, weil er jeden Zweikampf gewann.

Ärger um nicht gegebenen Elfmeter

Dass es in dem Derby ordentlich zur Sache ging, zeigte sich bereits in der 13. Minute, als es nach einem Foul von Ahlerstedts Außenverteidiger Luqman Krugmeier an Tom Kanowski zu einigen Handgreiflichkeiten kam. Ohnehin kamen die Gastgeber vor allem über den Kampf, während der RSV die reifere Spielanlage besaß und deutlich mehr Ballbesitz hatte. Beste Chance zur Führung bot sich Stefan Denker, dessen Ball jedoch vom Innenpfosten wieder heraussprang (22.). Quasi aus dem Nichts gelang Ahlerstedt das 1:0 nach einem Fernschuss von Darvin Stüve, mit dem er auch Keeper Jeroen Gies überraschte (27.). „Die Reaktion war gut, die Jungs haben sich geschüttelt und sind verdient mit 2:1 in die Pause gegangen“, erklärte Ebersbach. Zunächst bugsierte Timo von Holt einen Freistoß von Hakansson ins eigene Tor (41.), dann drückte Arthur Bossert eine Flanke von Marcello Muniz vorbei an Keeper Jannis Trapp ins Tor (45.+1).

Auch im zweiten Durchgang war der RSV am Drücker und „krass überlegen“, fand Ebersbach. Bossert scheiterte nach Vorarbeit von Lucas Chwolka jedoch aussichtsreich an Trapp (55.). „Wenn er da das 3:1 macht, ist er der Held“, wusste auch sein Coach. Viel mehr ärgerte er sich aber darüber, dass Regionalliga-Schiedsrichter Alexander Herbers ein vermeintliches Foul von Krugmeier an Stefan Denker im Strafraum nicht ahndete (71.). „Ich kreuze, er trifft meinen rechten Fuß. Wenn ein Kontakt da ist, ist es für mich auch ein Foul“, monierte Rotenburgs Kapitän, während Ebersbach ergänzte: „Ein klarer Elfmeter.“

RSV will Historisches schaffen Noch nie standen die Oberliga-Fußballer des Rotenburger SV im Halbfinale des Niedersachsenpokals. Sie könnten also ein neues Kapitel der Vereinsgeschichte schreiben, wenn sie sich am Montag (15 Uhr) im Viertelfinale beim Ligarivalen TuS Bersenbrück durchsetzen würden. „In der Rangordnung muss die Liga eigentlich wichtiger sein, aber wir haben die Chance, etwas zu erreichen, was es noch nicht gab“, betont Coach Tim Ebersbach. Bersenbrück schiebt er die Favoritenrolle zu: „Mit ihren Möglichkeiten müssten sie in der Liga unter die ersten Fünf kommen.“ Am Donnerstag hatte Bersenbrück in der Liga aber zu Hause 1:3 gegen den SC Spelle-Venhaus verloren – die zweite Niederlage in Folge nach dem 1:3 beim Heeslinger SC. Im Pokal-Achtelfinale hatte Bersenbrück noch ein anderes Gesicht gezeigt und in Heeslingen mit 5:0 triumphiert. maf

Und so kam es, wie schon viermal in dieser Saison, dass der RSV noch den Ausgleich fraß. Vorbei an Yannick Chwolka erreichte der durchgesteckte Ball Stüve – und Ahlerstedts Bester ließ sich die Chance nicht entgehen (81.). „Klar tut das weh. Dass du hier nur mit einem Punkt stehst, ist kaum in Worte zu fassen“, gestand Ebersbach und meinte aufmunternd an seine Mannschaft gerichtet: „Wir haben nicht verloren, die Serie ist nicht gerissen.“