RSV-Kapitän Denker müsste „geklont“ werden

© Freese In den Heimspielen lief es für den RSV bisher noch nicht so erfolgreich. Die Wümmestädter warten auf ihren ersten Sieg im Ahe-Stadion in dieser Oberliga-Saison.

Seit drei Spielen ist der RSV ungeschlagen, was auch an der „Versetzung“ Stefan Denkers liegt. Nun kommt der formstärkste Oberligist ins Ahe-Stadion.

Rotenburg – Anfang der Woche hatte der Präsident zum Gespräch gebeten, doch es war kein Krisengipfel. „Wir haben alle unser sportliches Fazit abgegeben“, berichtet Coach Tim Ebersbach vom Dialog mit Peter Grewe, bei dem es zwar auch um die aktuelle Situation, eine Kaderanalyse und mögliche Personaloptimierung im Winter ging, vor allem aber um organisatorische Dinge beim Rotenburger SV. Trotz der angespannten Tabellenlage – die Oberliga-Fußballer liegen bekanntlich auf einem Abstiegsplatz und sind seit elf Partien ohne Sieg – herrscht keine Panik an der Wümme vor dem anstehenden Heimspiel gegen den MTV Eintracht Celle am Sonntag (14 Uhr). „Wir arbeiten in Ruhe weiter und versuchen, jeden Punkt bis zum Winter zu ergaunern“, meint der Trainer.

Es ist auch nicht davon auszugehen, dass sich auf die Schnelle an der derzeitigen Tabellenlage etwas ändert. Zumal mit Celle die aktuell „formstärkste Mannschaft der Liga“ ins Ahe-Stadion kommt, wie Ebersbach betont. Die Mannen von Trainer Hilger Wirtz-von Elmendorff haben die jüngsten sieben Spiele nicht verloren, in dieser Zeit 17 Punkte eingesammelt und sich mit einem Offensivfeuerwerk aus dem Keller bis auf Platz sechs vorgerobbt. 35 Tore erzielte das Team – Liga-Spitze. 33 Gegentreffer sind allerdings auch der zweitschlechteste Wert im Tableau. „Die haben eine brutale Qualität, da müssen wir schon einen richtig guten Tag haben, um da was zu holen“, schwärmt Ebersbach vom Gegner. „Die erwarte ich am Ende im oberen Drittel.“

Lohmann steigt ins Individualtraining ein

Zumal sein Team im heimischen Stadion immer noch auf den ersten Sieg wartet. Immerhin: Seit drei Spielen sind die Remis-Könige der Liga auch ungeschlagen. Was einherging mit der „Versetzung“ Stefan Denkers. Der Kapitän rückte in die Innenverteidigung und überzeugte dort stets mit Ruhe und Übersicht. „Aber wir wollen ihn kurzfristig wieder weiter vorne haben, denn er ist unser Kreativspieler“, betont Ebersbach, der den Routinier eigentlich klonen müsste, um ihn hinten wie vorne aufzubieten. Gegen Celle wird Denker vermutlich noch in der Innenverteidigung benötigt, denn der kranke Kevin Klee wird da voraussichtlich weiterhin ausfallen. Zudem müssen die Rotenburger drei Wochen auf ihren rechten Außenspieler Yannick Chwolka verzichten. Er befindet sich auf einer Dienstreise in Australien. Für Noel Lohmann, den offensiven Flügelspieler, kommt ein Einsatz derweil noch zu früh. Nach seinem Muskelbündelriss zu Saisonbeginn ist er am Donnerstag immerhin ins Individualtraining eingestiegen.