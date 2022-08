RSV-Kader: Regional verwurzelt, regional verpflichtet

Von: Matthias Freese

Teilen

Kevin Klee hat die vergangenen zwei Jahre bei Eintracht Braunschweig verbracht. Jetzt ist der Hassendorfer zurück in der Heimat und kann künftig mit dem Rad nach Rotenburg zum Training fahren. © Krause

Der RSV hat sich auf die Fahne geschrieben, Spieler aus der Region zu verpflichten. Allein elf aus dem aktuellen Kader kommen aus dem Kreis Rotenburg.

Mit einem Durchschnittsalter von ziemlich genau 24 Jahren stellt der Rotenburger SV eines der jüngsten Teams der Oberliga. Lediglich Stefan Denker (32), Tobias Kirschke (33) sowie die spielenden Co-Trainer Christoph Drewes (35) und Björn Mickelat (41) haben die 30 überschritten. Mehr noch: „Wir sind neben dem VfL Oldenburg die Mannschaft mit den meisten regionalen Spielern“, behauptet Coach Tim Ebersbach nicht ohne Stolz.

Angefangen bei allen drei Keepern – Jeroen Gies, Hannes Butt und Tom Knaak – gehören insgesamt elf Spieler dem Kader an, die ihre Heimat im Kreis Rotenburg haben. Dazu gesellen sich mit Stefan Denker, Noel Lohmann, Sämi van den Berg, Atilla Iscan, Arthur Bossert und Franko Jäger weitere sechs Akteure, die aus dem Nachbarkreis Verden stammen. Oberliga allein mit Eigengewächsen – das ist ohnehin eine Utopie. „Wer soll es denn aus einer U 19-Landesliga oder -Bezirksliga sofort in die Oberliga schaffen?“, fragt Ebersbach.

„Wohnortnah höherklassig Fußball spielen“

Bei der Zusammenstellung des Kaders bleibt der Blick beim RSV aber trotzdem sehr lokal. Regional verwurzelt, regional verpflichtet – und genau das ist durch die Zugehörigkeit zur Oberliga durchaus leichter geworden. Hatten in der Vergangenheit bereits Spieler wie der Rotenburger Björn Hakansson oder der Botheler Jeroen Gies sich für die Wümmestädter entschieden, so folgen mit dem Hassendorfer Kevin Klee, der zuletzt zwei Jahren in der Jugend von Eintracht Braunschweig gespielt hat, oder dem Scheeßeler Matthes Rathjen nun weitere Talente – sie alle wären in der Landesliga wohl nicht zum RSV gekommen. „Wohnortnah höherklassig Fußball spielen“, nannte etwa Klee das Hauptargument. „Ich finde den Weg, den die gehen, sehr gut“, stellte Rathjen bei seiner Verpflichtung fest. „Definitiv. Ja, wir sind attraktiver geworden“, ist Ebersbach überzeugt. Und der Sportliche Leiter Torsten Krieg-Hasch bestätigt: „Die Qualität dieser Spieler hätten wir nie in der Landesliga bekommen. Die Oberliga ist sehr reizvoll für junge, talentierte Spieler. Wir geben ihnen die Möglichkeit, in der Oberliga Fußball zu spielen und nicht als 20. Mann in der Regionalliga auf der Bank zu sitzen.“

Von einer „Strahlkraft“ spricht Ebersbach. Und Krieg-Hasch betont: „Uns ist es wirklich wichtig, diesen regionalen Touch beizubehalten.“ Ebersbach macht aber auch deutlich, dass es kein No-go sein dürfe, den regionalen Rahmen auch mal weiter zu ziehen. „Ich finde es gut, dass wir der Philosophie treu bleiben und junge Spieler, die noch nicht fertig sind, holen. Das darf aber keine Phrase werden. Auch ein junger Peter Bolm kann von einem Erik Köhler noch was lernen. Ein Schallschmidt aus Delmenhorst oder zwei aus Oberneuland – das muss doch legitim sein“, findet er.