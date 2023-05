RSV ist im U 16-Bezirkspokalfinale „klarer Underdog“

Von: Hendrik Denkmann

Teilen

Nach der Saison ist für Daniel Reuter (l.) und Edis Din Schluss als RSV-Trainer. © Freese

Am Donnerstag trifft die Reuter-Elf mit seiner U 16 im „Finale dahoam“ auf Ligarivale JFV A/O/B/H/H. Der Coach setzt dabei auf die Elfmeter-Stärke.

Rotenburg – Für Daniel Reuter sowie seine Assistenten Edis Din und Janno Hornig steht am Donnerstag (15 Uhr) der letzte große Ritt an. Im Ahe-Stadion bestreitet das Trainerteam zusammen mit seinen U 16-Fußballern des Rotenburger SV das Bezirkspokalfinale gegen Landesliga-Rivale JFV A/O/B/H/H. „Das wird das Highlight der ganzen Zeit und ein geiler Abschluss unserer drei Jahre. Nach der Saison hören wir drei dann auf“, erklärt der Chefcoach.

Den Abschied begründet Reuter mit dem „zeitlichen“ Aspekt: „Ich wohne mittlerweile in ,Vissel‘, Edis hat ein Haus saniert und Janno wohnt in Bremen.“ In der neuen Spielzeit wolle er erst einmal kein neues Traineramt annehmen. Eine kleine Hintertür lässt der 23-Jährige sich aber offen: „Wenn Not am Mann ist, unterstütze ich gerne in der Jugend bei der JSG Heidetor.“

Zwei Dinge sprechen gegen den RSV

Zuvor steht da aber noch dieses persönliche „Finale dahoam“ an. „Das ist eine einmalige Chance, im Bezirkspokalfinale zu spielen. Die Jungs werden ihre Freunde und Familie mitbringen. Und dann ist es noch zu Hause. Eine bessere Motivation gibt es nicht“, hebt Reuter hervor, der dies als Spieler selbst nie erlebte. „Einmal stand ich in der U 18 oder U 19 im Kreispokalfinale. Im Bezirkspokal ist gegen A/O/H immer recht früh Schluss gewesen.“ Eine kleine persönliche Rechnung hat der Coach also quasi mit dem kommenden Gegner noch offen – allerdings auch seine Mannschaft. „Wir sind letztes Jahr im Viertelfinale im Elfmeterschießen gegen die ausgeschieden. Dafür wollen wir uns revanchieren. Auch wenn man sich das Liga-Spiel anschaut, da haben wir nur mit 0:1 verloren. Mit ein bisschen mehr Glück war auch da mehr drin“, blickt Reuter zurück. Er weiß jedoch: Sein Tabellenvorletzter der Landesliga ist gegen den Dritten „klarer Underdog“.

Gegen einen Erfolg des RSV sprechen vor allem zwei Dinge. Zum einen ist es der aktuelle Trend in der Liga. Während der JFV A/O/B/H/H vier Siege und ein Unentschieden sammelte, steht die Reuter-Elf mit zwei Punkten aus fünf Spielen da. Der Trainer schränkt allerdings ein: „Das einzige Spiel, mit dem wir unzufrieden sind, ist das gegen Dobrock. Das hätten wir gewinnen müssen. Die anderen waren alles knappe Ergebnisse. Bis auf Cuxhaven haben wir schon gegen alle von oben gespielt. Wir stehen also schlechter da als wir sind.“ Zum anderen wäre da der Pokal. A/O/B/H/H spazierte förmlich durch diesen Wettbewerb, gewann in jeder Runde souverän und kassierte nur zwei Gegentore bei 38 selbst geschossenen. Zum Vergleich: Der RSV kam in den beiden letzten Runden jeweils mit 6:5 nach Elfmeterschießen gegen Landesligist VfL Westercelle und Bezirksligist Ochtmisser SV weiter. „Das Halbfinale war unser schlechtestes Spiel“, will Reuter nichts beschönigen, um kurz darauf jedoch die Stärke seines Teams im Elfmeterschießen hervorzuheben: „In Levin Boschen haben wir eine Macht im Tor. Er hat schon drei Elfmeter im Spiel gehalten. Wenn wir also ins Elferschießen kommen, gewinnen wir. Alle guten Dinge sind schließlich drei.“

Reuter setzt auf Müller-Tipps

Es wäre nach dem Erfolg der U 19 in der vergangenen Saison der zweite Bezirkspokal-Erfolg für den RSV in nur zwölf Monaten. „Wir holen uns deshalb vorher noch Tipps von Michel Müller (damaliger U 19-Coach, Anm. d. Red.) ab“, scherzt Reuter.