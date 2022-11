RSV gelingt erster Heimsieg der Saison mit van den Berg

Von: Matthias Freese

Teilen

In diesem Fall musste Joel Schallschmidt (r.) nichts mehr tun, außer zu jubeln – Celle hatte sich den Ball selbst ins Netz geschossen. Rotenburgs Sturmspitze belohnte sich später aber noch mit dem 2:0. © Freese

Es war das Comeback von Sämi van den Berg. Viel zu tun bekam er nicht. Dafür setzte der RSV die Gäste aus Celle unter Druck und ging als Sieger vom Feld.

Rotenburg – Die Vermutung liegt nahe, dass es da einen Zusammenhang gibt. In den bisherigen sieben Heimspielen war den Oberliga-Fußballern des Rotenburger SV kein Sieg gelungen, nun feierte der seit der Saisonvorbereitung am Schienbein verletzte Innenverteidiger Sämi van den Berg sein Comeback, spielte 90 Minuten durch – und siehe da: Die Wümmestädter bezwangen den zuletzt in sieben Partien ungeschlagenen MTV Eintracht Celle mit 2:0 (1:0) und sprangen damit von den Abstiegsplätzen. „Ich hoffe, dass es nächste Woche dann auch noch so ist“, meinte van den Berg hinsichtlich seiner Rückkehr und des Erfolgserlebnisses vor 150 Zuschauern im Ahe-Stadion.

„Sämi hat uns gutgetan, obwohl er noch keinen Rhythmus hat“, meinte Coach Tim Ebersbach, der sich erneut für eine Dreier-/Fünferkette entschieden hatte, um Marlo Siech im Zentrum sowie Björn Hakansson und van den Berg auf den Halbpositionen aufzubieten. „Ich hatte hinten das Gefühl, dass wir unheimlich kompakt sind“, fand der Trainer. Gleichzeitig eröffnete diese personelle Wahl die Möglichkeit, Kapitän Stefan Denker – zuletzt in der Abwehr – als zweiten Zehner neben Erik Köhler wieder nach vorne zu beordern. Dahinter räumten die „Grätschmaschinen“ Tobias Kirschke und Lucas Chwolka auf der Doppel-Sechs ab. „Gegen Celle kannst du dich nicht nur hinten reinstellen, sondern musst Fußball spielen“, erklärte Ebersbach die Ausrichtung.

Ruhig und abgeklärt spielt Sämi van den Berg (vorne) den Ball nach vorne, ehe Celles Aziz Kiy da ist. © Freese

Frühzeitig zeigte sich, dass es die richtige Wahl war. „Das ist perfekt aufgegangen“, resümierte der RSV-Coach. Der zweitbeste Angriff der Liga fand jedenfalls gegen die viertbeste Defensive kein Mittel, während die vermeintlich zweitschwächste Offensive dieser Spielklasse die Abwehr mit den zweitmeisten Gegentreffern ordentlich beschäftigte. So hätte Lucas Chwolka bereits in der fünften Minute aus der Nahdistanz eigentlich Celles Keeper Tim-Liam Freund überwinden müssen. Weitere Chancen folgten, doch letztlich musste ein Eigentor als Brustlöser her. Eine Flanke von Erik Köhler bugsierte der von Denker bedrängte Laurin Bonk ins eigene Netz (42.).

Und hier passiert es: Stefan Denker (r.) bedrängt Laurin Bonk, der den Ball ins eigene Tor schießt. © Freese

Celle blieb nach vorne hin ziemlich harmlos. „Wirklich viel zu tun hatte ich nicht“, wunderte sich auch van den Berg. „Wir hatten erwartet, dass Celle mehr mit dem Ball arbeitet und uns mehr defensiv beschäftigt. Und die hatten wohl keinen Bock auf Diagos, da kann man dann im Stellungsspiel leichter verteidigen.“ Zudem verlor Siech kein Kopfballduell gegen Top-Stürmer Jena-Luca van Eupen.

Ebersbach attestierte seinem Team denn auch ein „extrem gutes Zweikampfverhalten“ und die nötige „Zielstrebigkeit“. Die zeigte sich vor allem beim 2:0, das erneut Köhler mit einem feinen Pass auf Joel Schallschmidt einleitete. „Der Ball ist ein Traum von Erik“, urteilte Ebersbach. Und die RSV-Spitze besaß ebenfalls die nötige Ruhe, um zu vollstrecken. (66.). Es wären durchaus noch weitere Tore drin gewesen, wenn die Konter überlegter ausgespielt worden wären. Die beste Möglichkeit vergab dabei Tom Kanowski, der an Freund scheiterte (83.).

Gute Laune nach dem ersten Heimsieg: Jeroen Gies, Erik Köhler und Marlo Siech (v.l.) gratulieren sich. © Freese

Unterm Strich war es jedoch im eigenen Stadion der vielleicht stärkste Rotenburger Auftritt in dieser Saison nach elf sieglosen Partien. „Das tut extrem gut“, gestand Ebersbach und lobte: „Wir haben gegen den Ball brutal diszipliniert gearbeitet. Und auch mit dem Ball war es eine bärenstarke Leistung.“