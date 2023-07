RSV gelingt ein Transfer-Coup mit Diop

Torsten Krieg-Hasch (l.) und Tim Ebersbach (r.) heißen Lamine Diop in Rotenburg willkommen. © Freese

Der Regionalliga-Stürmer kommt vom Bremer SV. Vor einigen Jahren bestritt Lamine Diop bereits ein Duell mit André Breitenreiter im ZDF.

Rotenburg – Natürlich erinnert er sich noch ziemlich gut an seinen Auftritt vor einem Millionenpublikum an den TV-Geräten. „Definitiv! Das war ein cooles Erlebnis. Es war ein 2:2 gegen André Breitenreiter“, erzählt Lamine Diop. Im September 2014 durfte der Stürmer an der Torwand des „Aktuellen Sportstudios“ gegen den damaligen Coach des SC Paderborn antreten und zirkelte den Ball zweimal oben links durch das Loch. Künftig soll der inzwischen 28-Jährige für den Rotenburger SV treffen. Dem Fußball-Oberligisten ist damit ein Transfer-Coup gelungen, schließlich kommt der Torjäger aus der Regionalliga vom Bremer SV.

Doch noch einmal zurück in die Saison 2014/2015, weil es so schön ist: In einem Testspiel hatte Diop, gerade aus der Jugend hochgekommen, für den 1. SC Göttingen 05 gegen den KSV Baunatal ein so sehenswertes Volleytor erzielt, dass das Video davon auf der Plattform „hartplatzhelden.de“ hochgeladen und zum Tor des Monats gewählt wurde – zunächst ohne sein Wissen. Mit der Auszeichnung verbunden war die Einladung in die ZDF-Kultsendung. „Nach einer Bio-Klausur habe ich die Einladung in meinen Mails gehabt, habe aber erst nicht reagiert, weil ich dachte, das wäre Spam“, berichtet Diop.

Einsatz für die U20-Nationalmannschaft

Ohnehin war es eine ereignisreiche und für ihn persönlich erfolgreiche Saison. Neben der Einladung zum Sportstudio flatterte ihm eine weitere, die zum Lehrgang der U 20-Nationalmannschaft Malis, ins Haus. Diop kam am 30. Januar 2015 gegen den Senegal sogar zu einem Einsatz, wo er unter anderem an der Seite von Diadié Samassékou (aktuell TSG Hoffenheim) spielte.

Auch auf den Rotenburger SV traf er in dieser Zeit bereits mit Göttingen. „Zu Hause haben wir 1:5 verloren, das Rückspiel in Rotenburg 2:1 gewonnen – und ich habe beide Male getroffen“, blickt Diop zurück – und liegt damit richtig. Am Ende der Saison 2014/2015 stiegen zwar beide Clubs aus der Oberliga ab, Diop hatte aber mit 15 Toren für Aufsehen gesorgt. „15 Tore – das ist auch jetzt das Ziel“, sagt er.

Damals blieb er in der Oberliga, wechselte erst zu Eintracht Northeim, dann zur SVG Göttingen und kam 2020 schließlich zum Bremer SV, weil er nach dem Masterstudium sein Referendariat in der Hansestadt absolvierte. Inzwischen ist Diop als Sport- und Biologielehrer in Bremen-Nord tätig. In 27 Einsätzen schoss er 26 Tore in der Bremen-Liga und stieg mit den Wallern 2022 in die Regionalliga auf. Hier kam er als Rechtsaußen oder Mittelstürmer unter Coach Torsten Gütschow in 29 Partien zu sechs Toren. „Nachdem wir die Relegation gespielt hatten, hatten Tim Ebersbach und Torsten Krieg-Hasch (Trainer und sportlicher Leiter des RSV, Anm. d. Red.) gehört, dass der Bremer SV und ich uns noch nicht geeinigt hatten. Da haben sie ihre Chance gewittert. Und als klar war, dass es in Bremen nicht weiterging, ist es dann der RSV geworden“, berichtet Diop. Nicht ganz unschuldig daran, dass er an der Wümme gelandet ist, sind aber auch seine ehemaligen Mitspieler Benjamin Duell und Alexander Arnhold, die ja ebenfalls beim RSV sind. „,Alex‘ und ,Benny‘ haben mich fast jeden Tag angerufen und ihr Bestes gegeben“, bestätigt Diop und lacht.

„Wir müssen uns vor niemandem verstecken!“

„Er ist ein absoluter Qualitätsspieler, bei dem die Quote seit Jahren stimmt“, ist auch Tim Ebersbach bewusst, dass er eine echte Verstärkung bekommen hat. Ein paar Wochen müssen sie jedoch noch auf den gebürtigen Göttinger warten, denn aktuell kuriert er noch einen Bänderriss aus. „Das ist jetzt vier Wochen her. Die Prognose vom Arzt war, dass es sechs bis zehn Wochen dauern kann. Natürlich möchte ich so schnell wie möglich auf dem Platz stehen. Ich möchte es aber nicht überstürzen, bin aktuell auch drei- bis viermal wöchentlich beim Physio und bereits das erste Mal auf dem Laufband gewesen“, so Diop.

Dass er als ehemaliger Regionalligaspieler nun eine Liga tiefer umso mehr im Fokus steht – ihm ist es egal. „Ich würde es nicht Druck, sondern Vorfreude nennen, dass man der Mannschaft weiterhelfen kann. Und auch eine Liga tiefer ist es immer noch Fußball“, betont Lamine Diop, der „so viele Tore wie möglich beisteuern möchte“ und voller Überzeugung meint: „Ich würde mich an unserer Stelle auf keinen Fall verstecken. Ich kenne die vier Mannschaften, die aus der Regionalliga runtergegangen sind und habe den RSV auch gegen den Bremer SV im Testspiel gesehen. Wir müssen uns vor niemandem verstecken!“