RSV findet eine Lösung im Transfer-Poker mit Etelsen

Von: Matthias Freese, Hendrik Denkmann

Noah Hasch trägt künftig für den RSV die Handschuhe. © Freese

Die beiden Neuzugänge Noah Hasch und Jurek Wernicke wirken beim RSV mit. Derweil herrscht beim Verband aber ein Bearbeitungsstau bei den Anträgen.

Rotenburg – Im Ringen um die vom TSV Etelsen verpflichteten Talente Noah Hasch und Jurek Wernicke ist Fußball-Oberligist Rotenburger SV den entscheidenden Schritt weiter gekommen. „Die Problematik ist geklärt. Wir haben eine Lösung für beide Spieler gefunden, sodass sie auch Pflichtspiele für uns bestreiten können“, berichtete Torsten Krieg-Hasch, der sportliche Leiter des RSV.

Pokalspiel in Westercelle: Ebersbach will beim Personal „kein Risiko eingehen“ Eigentlich hat der Niedersachsenpokal für den Rotenburger SV einen hohen Stellenwert, schließlich sind es nur fünf Siege bis zum DFB-Pokal und die Chance, an die großen Geldtöpfe zu kommen. Bis ins Viertelfinale war der RSV im vergangenen Jahr vorgestoßen, ehe beim Oberliga-Rivalen und späteren Pokalsieger TuS Bersenbrück (0:2) das Aus kam. Nun treten die Wümme-Fußballer am Sonntag (15 Uhr) in der Quali-Runde beim Bezirksligisten VfL Westercelle an.

Westercelle ist als Bezirkspokalsieger in den niedersächsischen Wettbewerb vorgestoßen und hatte sich im Finale beim TSV Etelsen durchgesetzt. In der Liga lief es für die Mannen aus Celle jedoch nicht – als Tabellen-15. stieg das Team aus der Landesliga ab. Was folgte, waren der Verlust etlicher Stammkräfte und ein kompletter Umbruch.

Viele neue Kräfte muss auch RSV-Coach Tim Ebersbach einbauen. Auf Marcello Muniz kann er nach dessen Brasilien-Rückkehr noch nicht zurückgreifen, weil der an Leistenproblemen laboriert. „Gestandene Spieler waren in der Vorbereitung nicht regelmäßig dabei“, sagt der Coach. Auch Alexander Arnhold hatte zuletzt ausgesetzt, Stefan Denker erst vor einer Woche gegen den Bremer SV nach seiner Zerrung wieder gespielt. „Wir werden kein Risiko eingehen. Die, die nicht komplett fit sind oder noch Nachholbedarf haben, werden wir wohl schonen“, erzählt der Coach. maf

Ursprünglich hatte der TSV Etelsen, für den Torwart Hasch und Verteidiger Wernicke bis zuletzt in der U 18-Landesliga-Elf unter Trainer Krieg-Hasch gespielt hatten, eine Ausbildungsentschädigung gefordert. Sie soll bei beiden Spielern bei 800 Euro gelegen haben, was Krieg-Hasch auf Nachfrage bestätigte. Der RSV war jedoch nicht bereit, die volle Summe zu zahlen. Wie die genaue Lösung des Problems aussieht und ob Etelsen nun die volle Summe erhält, dazu wollte der sportliche Leiter keine Aussage treffen. Er meinte lediglich: „Großes Lob an die Eltern, die tatkräftig unterstützt haben, um den Wechsel zu vollziehen.“ Im Fall von Wernicke habe Etelsen auch bereits die nachträgliche Freigabe erteilt.

Nun geht es jedoch noch darum, beide bis zum Wochenende auch bereits spielberechtigt zu bekommen. Das Problem ist derzeit, dass in der Passstelle des Niedersächsischen Fußballverbandes (NFV) kurz vor Beginn der Saison sehr viele Anträge eingehen. Die Wechselperiode selbst läuft bis 31. August. „Sie haben einen Bearbeitungsstau, das betrifft auch andere Vereine“, sagt Krieg-Hasch und kritisiert: „Die wissen doch genau, dass die Transferperiode ist.“

Jurek Wernicke ist einer für die RSV-Abwehr. © Freese

Auf Nachfrage bestätigt der Verband das hohe Aufkommen und nennt in seinem Journal selbst eine Anzahl von 1 000 Anträgen pro Tag. Um dieser schieren Masse zu entgegnen, setzt der NFV zusätzlich zu den drei festen Mitarbeitern des „Teams Spielerlaubnis“ auf drei temporäre Aushilfskräfte. In der Regel sei so gewährleistet, dass die Anträge rechtzeitig bearbeitet werden, sodass die Spieler zum Pflichtspielstart einsatzfähig sind. Es könne im Einzelfall jedoch auch zu Verzögerungen kommen, heißt es vom Verband.