RSV erlebt in Hannover einen „Bilderbuchtag“

Traumeinstand für Kanowski

+ © Freese Erik Köhler gelang in Hannover der Führungstreffer für den RSV – zudem legte er das 5:0 für den aktuellsten Neuzugang Tom Kanowski auf. © Freese

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Matthias Freese schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Der Rotenburger SV hat seinen ersten Dreier eingefahren. Beim Regionalliga-Absteiger HSC Hannover blühte vor allem ein Neuzugang auf.

Rotenburg – Mit dem höchsten Oberliga-Sieg seit fast 19 Jahren haben die Fußballer des Rotenburger SV am zweiten Spieltag ihren ersten Saisonsieg eingefahren. Beim Regionalliga-Absteiger HSC Hannover feierten die Wümmestädter einen 5:0 (3:0)-Erfolg. Neuzugang Tom Kanowski – erst am Freitag verpflichtet – erlebte einen Traumeinstand. Er stand als Linksaußen in der Startelf und traf bei seinem Debüt gleich doppelt.

„Das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht“, betonte Coach Tim Ebersbach, der selbst auf dem Feld stand, als der RSV 2003 beim SC Weyhe mit 6:0 in der Oberliga gewann. Dieses Resultat wäre auch in Hannover möglich gewesen. „Wir haben nichts zugelassen und hatten vorne noch drei, vier weitere Hundertprozentige. Wir sind mit Tempo und Wucht ins letzte Drittel gekommen. Wir haben ein Top-Spiel gegen die mit dem Ball abgeliefert“, berichtete der Coach.

Nur eine Änderung in der Startelf

Er hatte gegen sich neu formierte Leinestädter auf nahezu die gleiche Aufstellung wie zuletzt beim 5:1-Pokalsieg gegen den VfL Oldenburg gesetzt. Einzige Änderung: Für den verletzten Noel Lohmann übernahm Tom Kanowski den Job als Linksaußen. „Er hat sich richtig gut reingebissen, extreme Gefahr ausgestrahlt und seine gute Leistung gekrönt“, fand Ebersbach. Der 19-Jährige, der aus der U 19 des VfL Osnabrück kam, erzielte aus der zweiten Reihe das 4:0 (51.) und nutzte zudem einen quergelegten Ball von Erik Köhler zum 5:0 (76.).

Köhler, der als Rechtsaußen auflief, hatte wiederum das 1:0 markiert (13.). Mittelstürmer Peter Bolm erhöhte schnell auf 2:0 (18.), ehe Joel Schallschmidt nach Kanowski-Vorarbeit das 3:0 gelang (28.). „Joel war wieder bärenstark und hatte eine mega Zweikampfquote“, meinte Ebersbach. Defensiv hob er hingegen Yannick Chwolka als Rechtsverteidiger besonders hervor.

Fünf Wechsel in Halbzeit zwei

Nach der Auftaktniederlage gegen den Lüneburger SK (1:3) „gibt uns dieser Dreier Ruhe“, weiß auch der Rotenburger Trainer, der sein komplettes Wechselkontingent nutzte und mit Tobias Kirschke, Joshua Knipp, Wedat Bezek, Atilla Iscan und Jannik Niepel fünf frische Kräfte im Laufe der zweiten Halbzeit brachte.

„Wir haben einen Bilderbuchtag gehabt, waren physisch präsent, waren voll da und haben uns gequält“, erklärte Ebersbach. Absteiger HSC Hannover sei wiederum anzumerken gewesen, dass die Mannschaft noch nicht eingespielt sei. „Die haben einen Kopfball an den Pfosten gehabt und in der 88. Minute noch einen Lattenschuss“, zählte der RSV-Coach die wenigen Chancen der Gastgeber auf. Für die Rotenburger geht es nun nächsten Sonntag im Ahe-Stadion gegen die FT Braunschweig.