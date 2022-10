RSV befindet sich ab sofort im Krisenmodus

Von: Matthias Freese

Teilen

Lautstark und bissig liest Tim Ebersbach seinen Spieler nach dem Abpfiff die Leviten. © Freese

Der RSV ist durch die Niederlage gegen Papenburg noch tiefer in die Krise gerutscht. Trainer Tim Ebersbach nannte den Auftritt sogar „brutal arrogant“.

Rotenburg – Schnell weg! Björn Hakansson hatte die Schnauze voll und verließ sofort nach dem Abpfiff den Platz. Noch auf dem Weg in die Kabine zog sich der Verteidiger des Rotenburger SV sein Trikot mit der Nummer 24 aus – und entging so dem verbalen Einlauf, den Trainer Tim Ebersbach emotional wie lautstark seinem Team im Abschlusskreis verpasste. Nach der 1:3 (0:2)-Heimpleite gegen Aufsteiger SC BW Papenburg und einer desaströsen Leistung hängen die Wümmestädter in der Fußball-Oberliga unten fest und befinden sich nun im Krisenmodus.

„Das Spiel sollte uns zu denken geben. Das war ein Sechs-Punkte-Spiel. Und du weißt jetzt, dass du im Abstiegskampf überwintern wirst“, ist sich Ebersbach der brenzligen Lage bewusst. Zuvor drang es sogar bis zur Tribüne rüber, was er völlig in Rage seinen Mannen mit auf den Weg gab: „Jeder von euch packt sich an die eigene Nase. Ihr tretet auf, arrogant ist das – brutal arrogant! Punkt. Wer es jetzt noch nicht geschnallt hat, dass 14 Mannschaften gegen den Abstieg spielen, dem ist nicht mehr zu helfen. Dann sagt bitte Bescheid.“ Ein klarer Hinweis, auch vor personellen Konsequenzen nicht zurückzuschrecken.

Symbolbild: Auch Marcello Muniz ist enttäuscht von sich und dem Resultat. © Freese

Insbesondere im ersten Durchgang zeigte kein Rotenburger Akteur annähernd Normalform. „Es ist brutal, was wir für individuelle Fehler machen, die das Spiel entscheiden. Außer Lucas Chwolka hatten da alle eine zu hohe Fehlerquote. Er war der einzige Ruhepol“, bemerkte Ebersbach. Insbesondere defensiv erlaubten sich die Gastgeber eklatante Patzer, die zu den Gegentoren führten. Diese Unzulänglichkeiten nutzten Adrian Jusufi (8.) sowie Marvin Rohe (31.) zum 2:0 für Papenburg aus. Zwischendrin riss Lukas Koets nach einem Ballverlust Lucas Chwolka um, verhinderte damit eine klare Torchance und war mit Gelb von Referee Alexander Jahn (TSG Ahlten) noch gut bedient (21.). Ein Stellungsfehler von Klee hätte fast zum dritten Gegentor vor der Pause durch Jusufi geführt (39.). Immer wieder gingen zudem im Zentrum die Bälle gegen Niklas Jansen verloren.

Die Folge: Schon zur Halbzeit fanden sich Innenverteidiger Klee, aber auch Sechser Wedat Bezek und Linksaußen Tom Kanowski unter der Dusche wieder. Ebersbach stellte komplett um, setzte auf ein 3-3-2-2-System mit Björn Mickelat im Zentrum der wohl kleinsten Dreierkette der Liga – an seiner Seite Yannick Chwolka und Björn Hakansson.

Unter Druck: Der eingewechselte Tobias Kirschke (am Ball) wird von Niklas Papen und Niklas Jansen (vorne) bedrängt. © Freese

Der ebenfalls eingewechselte Arthur Bossert verkürzte per Kopf nach Vorlage von Erik Köhler auf 1:2 (56.), doch schnell legte Papenburg durch Torben Lange nach – er ging an Yannick Chwolka und Hakansson vorbei (62.). „Männer, noch mal konzentrieren, einfach Fußball spielen“, forderte Lucas Chwolka – ohne echten Effekt.

„Sie wollten das Ding noch biegen, haben aber sehr ungestüm agiert und oft falschge Entscheidungen getroffen“, meinte Ebersbach und fand die Pleite „noch mal schlimmer, weil Papenburg kein guter Gegner war. Aber wir haben auch vorne nicht die Durchschlagskraft.“ Er weiß: „Wir müssen jetzt was ändern.“