RSV baut Arnholds 1:0 nicht aus

Von: Matthias Freese

Teilen

Sein Tor bringt am Ende einen Punkt: Alexander Arnhold (rechts) enteilt hier Celles Michael Trautmann. © Freese

Am Ende steht ein ärgerliches Remis gegen Celle. Komplimente gibt es derweil vor allem für die Innenverteidigung der Rotenburger.

Rotenburg – Die minutenlange Stille, die rund um die Bank des Rotenburger SV nach dem Abpfiff vorherrschte, durchbrach Christoph Drewes mit seiner markanten Stimme. „Männer, kommt langsam hoch – genug geheult!“, rief der Co-Trainer und bat die enttäuschten Oberliga-Kicker zum Abschlusskreis. Das 1:1 (0:0) im Heimspiel gegen den MTV Eintracht Celle, den Spitzenreiter für eine Nacht, klingt gar nicht so schlecht. „Es fühlt sich aber wie zwei verlorene Punkte an – sehr, sehr ärgerlich“, gestand Coach Tim Ebersbach. Die Führung hatte Alexander Arnhold erzielt.

Gleichzeitig verpasste der RSV damit die Momentaufnahme der eigenen Tabellenführung, die ein Sieg mit sich gebracht hätte. „Ich weiß aber auch nicht, ob uns das so gutgetan hätte“, bemerkte der Trainer. Immerhin: Den Nimbus der heimischen Unbesiegbarkeit im Kalenderjahr 2023 haben sie mit dem Remis gewahrt. Darauf verwies Yannick Chwolka. Und auch sonst wollte der Stammspieler, der das Spiel als linker Schienenspieler begonnen und als Sechser beendet hatte, lieber die positiven Erkenntnisse in den Vordergrund stellen: „Auch wenn wir uns nicht so richtig über den Punkt freuen können, können wir mit unserer Leistung zufrieden sein.“ Besonders zielte er damit auf die Defensivreihe ab: „Was unsere drei Innenverteidiger wegverteidigt haben – Hut ab!“

Dieser Schuss von Tarek Flohr verpasst sein Ziel. © Freese

Diesen Eindruck bestätigte der Coach: „Wir haben extrem mutig und Eins-gegen-eins verteidigt. Kevin Klee hat ein ganz starkes Spiel gemacht. Seinen ersten Zweikampf hat er erst nach 70 Minuten verloren. Auch Benjamin Duell war sehr auffällig.“ Ähnliches galt für Sämi van den Berg, auch wenn er beim 1:1 am Vorlagengeber Jean-Luca van Eupen dran war und dieser zum Pass auf den Torschützen Tom Schaper kam (71.). Für Yannick Chwolka kein Fehler: „Er drängt ihn ja nach außen und dann kommt so ein unglücklicher Holperball durch die Beine“, beobachtete er die Szene aus unmittelbarer Nähe.

Bitter war der Ausgleich allemal. „Gefühlt sind die zweimal bei uns im Sechzehner“, meinte Yannick Chwolka. Dazu passt die Aussage von Celles Keeper Tim Freund, der nach dem 1:1 in Richtung der sich aufwärmenden Ersatzspieler treffend meinte: „Eine Aktion, eine gute Aktion!“ In der Tat wirkten die Gastgeber vor 130 Zuschauern über weite Strecken überlegen. Schon in Hälfte eins waren sie im Abschluss aber nicht effektiv. Die beste Chance vergab Noel Lohmann. Er sprintete in einen Rückpass von Karim Jelalli und scheiterte an Freund (26.).

Ebersbach: „Wir haben sie voll im Zaum gehalten“

Auch in der 61. Minute stand der Stürmer im Mittelpunkt, als er sich gegen Maximilian Wede durchsetzte, der Schlussmann den Ball aber noch gerade zur Ecke abwehrte. Dem agilen Erik Köhler erging es nicht besser, entweder waren seine Vorlagen zu ungenau oder er zu uneigennützig. Statt den Pass auf Lohmann zu versuchen, hätte er besser geschossen (51.). „Selber, Köhler, selber!“, meinte Mitspieler Alexander Arnhold, der kurz darauf die Führung besorgte und seinen dritten Saisontreffer markierte: Einen Einwurf von Tarek Flohr verlängerte Stefan Denker auf ihn (53.). „Wenn wir dann das 2:0 machen, ist es gelutscht“, war sich Ebersbach sicher. „Wir haben sie voll im Zaum gehalten. Ein Sieg wäre in der Summe verdient gewesen.“ Gut für sein Team, das Torwart Jannis Trapp in der Nachspielzeit beim Freistoß von Schaper auf dem Posten war, sonst wäre die Stimmung noch schlechter gewesen.