Rozehnal sieht sich nicht mehr als den Richtigen

Von: Hendrik Denkmann

Oliver Rozehnal hört nach dieser Saison auf. © Denkmann

Am Ende der Saison ist für Oliver Rozehnal beim FC Walsede Schluss. Der 44-Jährige wählte seinen Abschied beim Kreisklasse-Team selbst.

Kirchwalsede – Frühzeitig hat Oliver Rozehnal für Klarheit auf der Trainerposition beim FC Walsede gesorgt. Der 44-Jährige hört nach dieser Saison auf und macht Platz für einen Neuanfang beim Team aus der 1. Fußball-Kreisklasse Süd. „Wir gehen auf keinen Fall im Schlechten auseinander“, betont der im Oktober gewählte neue Vorsitzende Malte Norden, der den scheidenden Coach für die frühe Bekanntgabe lobt und ohnehin Vertragsgespräche für Februar oder März geplant hatte. Die Nachfolgesuche startet am Mittwoch.

„Der Verein ist absolut liebenswert. Auch tabellarisch läuft es gut. Aber strukturell hakt es an einigen Stellen“, nennt Rozehnal einen Grund für seine Entscheidung. „Wir haben hier einen dünnen Kader – auch bedingt durch einige Schwerverletzte. Es gibt aber auch viele Ältere. Perspektivisch müssen junge Spieler an Land gezogen werden. Dafür braucht der Verein aber einen Trainer, der im Rotenburger Raum vernetzt ist. Ich selbst bin aber aus dem Verdener Raum“, sieht sich der Dörverdener nicht für diese Aufgabe als Trainer und Teammanager in Personalunion gewachsen. Mit Blick auf das Jobprofil bestätigt Norden Rozehnals Aussage: „Es sollte jemand aus dem Altkreis sein, der dort gut vernetzt ist.“

Personalprobleme wie am roten Faden

Seit der Amtsübernahme des B-Lizenz-Inhabers im Sommer 2021 von Sascha Bernholz zieht sich das Thema Personalmangel wie ein roter Faden durch. „In der ersten Saison haben wir versucht, der Zweiten immer auszuhelfen und haben dadurch bei der Ersten nicht mit der besten Elf gespielt“, erinnert sich Rozehnal. Im vergangenen Sommer löste der Verein seine Dritte auf. Die Probleme blieben, da auch einige Routiniers aufhörten. Auf der anderen Seite kommt von unten nur wenig nach. „In den älteren Jugendmannschaften ist es nicht so, dass wir in den nächsten Jahre viele aus der JSG KAWU bekommen werden“, weiß Norden, der zumindest indirekt einräumt, dieses Thema etwas auf die lange Bank geschoben zu haben. „Wir haben jetzt dafür einen Jugendwart beim FC Walsede eingeführt, um darauf wieder mehr den Fokus zu legen“, sagt der Vorsitzende, der trotz allem für die nächste Spielzeit zwei Mannschaften melden will. In der würde auch Rozehnal gerne wieder ein Amt übernehmen. Ein konkretes Ziel gibt es bislang nicht.