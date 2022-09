Roy-Team mit intensiver Verteidigung noch überfordert

Von: Matthias Freese

Punktspieldebüt: Marvin Allers (hinten) geht mit Völkenrodes Daniel Hoffmann ins Duell am Boden. © Freese

Vieles ist neu bei den Oberliga-Herren der Hurricanes - eine neue Staffel und fünf neue Spieler. Entsprechend erlebte das Team einen holprigen Saisonstart.

Rotenburg – Der Start war gut – abgesehen davon, dass Robert Wohlberg bereits nach wenigen Sekunden wegen seines zweiten Fouls runter musste. Trotzdem führten die Oberliga-Basketballer der BG ‘89 Hurricanes in ihrem Auftaktspiel mit 6:0 gegen den TSV Völkenrode. Doch der erste Eindruck täuschte: Der Aufsteiger aus Braunschweig zog schnell vorbei und setzte sich in Rotenburg mit 70:49 (45:24) durch.

„Das war ein sehr holpriger Start in die Saison, das hatten wir befürchtet – dass es so deutlich wird, aber nicht“, gestand Coach Sebastian Roy und ergänzte: „Man merkt, dass uns die Spielpraxis noch fehlt.“ Einiges hat sich zudem verändert. Das fängt bei der Staffel an, denn die Hurricanes wurden vom „Westen“ in den „Osten“ verschoben. Das bedeutet deutlich längere Fahrten, unter anderem nach Göttingen und in die Braunschweiger Region. „Das kam sehr überraschend und ist ärgerlich“, meinte Roy.

Allers wagt Sprung in Ligabetrieb

Neu ist auch für viele die Oberliga, denn mit Jan Neer, Jannis Detjen, Julius Vetter und Nikola Zgkouri ist ein Quartett aus der U 18 dazugestoßen, außerdem wagt Marvin Allers – bisher in der Hobbygruppe des Vereins aktiv – erstmals den Sprung in den Ligabetrieb. Magnus Kirschstein fehlte indes noch krankheitsbedingt, John Fröhlich hat sich Bremen 1860 angeschlossen.

Die Dolphins aus Völkenrode hatten in Thorben Grote (22 Punkte) einen gefährlichen Dreierschützen. „Und als die angefangen haben, intensiv zu verteidigen, hat uns das überfordert“, fand Roy. Erst im dritten Viertel wurde das besser. „Aber wir haben uns dann nicht belohnt und nicht gepunktet.“

Punkte für die BG ‘89 Hurricanes: Allers (2), Birk (11), Heyne (8), Reinhard (6), H. Sievers (12), M. Sievers (4), Wohlberg (6).